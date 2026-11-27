Veniturile obținute de angajații de la privat din orele suplimentare ar putea fi scutite de impozitul pe venit și de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în limita a 32 de ore pe lună, potrivit unei propuneri legislative înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 25 noiembrie.

Pentru aceste venituri obținute pentru munca suplimentară, angajatorii vor reține exclusiv contribuția de asigurări sociale (CAS), spun inițiatorii, senatori PNL.

„În fața acestei realități, propunem ca veniturile obținute persoanele fizice care realizează venituri din salarii aferente orelor suplimentare prestate, în limita a maximum 32 de ore lunar, pentru contractele de muncă cu normă întreagă, la același angajator, să fie scutite impozit pe venit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate. Din veniturile obținute de angajați pentru munca suplimentară se va reține exclusiv contribuția de asigurări sociale, în scopul creșterii beneficiilor la pensie”, conform expunerii de motive la propunerea legislativă.

Scopul este acela al creșterii gradului de conformare fiscală voluntară pentru veniturile obținute din munca prestată peste cele 40 de ore muncite săptămânal, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă.

Angajații plătiți integral sau parțial din fonduri publice nu ar beneficia de această măsură. În cazul lor, orele suplimentare se compensează, potrivit legislației salarizării din sector public, prin timp liber, nu prin plata suplimentară, conform inițiatorilor.

Ce mai spun inițiatorii:

Conform Codului muncii, pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână.

Așadar, numărul total al orelor suplimentare pe care le poate efectua un salariat cu normă întreagă nu poate depăși 32 de ore lunar, în condițiile acordului explicit al angajatului.

În sectorul public, potrivit Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, din cauza constrângerilor bugetare și din necesitatea reducerii cheltuielilor de personal pe ansamblul bugetului general consolidat, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

Așadar, opțiunea pentru plata orelor suplimentare în sectorul public, respectiv compensarea acestora cu ore libere plătite rămâne un atribut al politicii guvernamentale, în funcție de evoluțiile bugetare.

În sectorul privat, cea mai mare parte a statisticilor relevă faptul că angajații cu normă întreagă efectuează ore suplimentare, care fie nu sunt plătite deloc, fie nu sunt plătite corespunzător, fie nu sunt înregistrate fiscal ca volum de muncă suplimentară, în vedere reducerii costurilor fiscale ale agenților economici cu factorul muncă.

Astfel, potrivit celor mai recente informații furnizate de Eurostat, deși peste 80,4% dintre angajații români din sectorul privat susțin că lucrează efectiv peste programul de 40 de ore săptămânal, mai puțin de 10% dintre orele suplimentare sunt declarate și plătite într-un mod fiscalizat.

Cauza principală pentru care orele suplimentare prestate de angajați nu se reflectă și în veniturile salariale suplimentare este povara fiscală foarte mare aplicată veniturilor salariale obținute în România (41,5% în sarcina angajatului și 2,25 contribuția asiguratorie pentru muncă).

Prin plata nefiscalizată a orelor suplimentare efectuate, angajații sunt prejudiciați, în primul rând prin neplata contribuțiilor de asigurări sociale, din care se nasc drepturi viitoare la pensii (pensiile de asigurări sociale de stat) și contribuții la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul 2).