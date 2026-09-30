Actualizare CAEN 2026: Majoritatea firmelor și PFA din România „riscă amenzi și blocarea activității” (IMM România)

Un procent de 70% dintre firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți profesioniști înregistrați în România „riscă amenzi și blocarea activității”, din cauza neactualizării codurilor CAEN la termenul din 2026, avertizează confederația patronală a întreprinderilor mici și mijlocii IMM România, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Având în vedere dispozițiile HG nr. 284/2025 care au introdus termenul de 25 septembrie 2026 pentru actualizarea codurilor CAEN Rev. 3, coroborat cu faptul că doar 1 din 3 societăți a realizat formalitățile pentru actualizarea codurilor CAEN, avertizează IMM România.

Confederația patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri reia solicitarea adresată autorităților publice privind prelungirea de urgență a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, pentru evitarea afectării activității întreprinderilor din cauza sarcinilor birocratice.

IMM România atrage atenția asupra apariției următoarelor „riscuri la care sunt supuși antreprenorii din cauza expirării termenului de 25 septembrie 2026 pentru trecerea la versiunea CAEN Rev. 3”:

Suprasolicitarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului din cauza numărului mare de cereri într-un interval redus de timp. Blocarea activității întreprinderilor care sunt obligate să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării și care, din această cauză, nu mai sunt eliberate. Sunt societăți pentru care actualizarea codurilor CAEN face imposibilă obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare, acest lucru conducând la blocarea activității economice. Apariția unor dificultăți în îndeplinirea obligațiilor fiscale. Există riscul apariției unor dificultăți pentru societățile care trebuie să își coreleze datele din registrul comerțului cu evidențele fiscale sau cu alte sisteme administrative, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor declarative, aspect care ar expune agenții economici la aplicarea de sancțiuni contravenționale din partea autorităților fiscale și chiar la înscrierea în cazierul fiscal.