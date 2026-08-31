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Registrul Comerțului: Termen în septembrie 2026 pentru actualizarea CAEN Rev 3

Registrul Comerțului: Termen în septembrie 2026 pentru actualizarea CAEN Rev 3
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) reamintește că vineri, 25 septembrie 2026, este termenul până la care profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au obligația de actualizare a obiectului de activitate, conform CAEN Rev.3.

Versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională a fost aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.

Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN a fost stabilit prin HG nr. 284/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN. 

Conform acesteia, termenul de actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului este de 18 luni de la data de 25 martie 2025, data publicării în Monitorul Oficial a HG. 

„În perioada de implementare, în relația cu autoritățile și instituțiile publice, sunt recunoscute și acceptate atât versiunea revizuită a CAEN, cât și cea precedentă. Precizăm că termenul stabilit prin HG nr. 284/20.03.2025, respectiv până la data de 25 septembrie 2026, nu este un termen de decădere ci doar termenul de la care pentru autorităţile şi instituţiile administraţiei publice este valabilă versiunea CAEN actualizată”, transmite ONRC.

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