Black Friday 2026 la eMAG: Valoarea totală a comenzilor a sărit de 1 miliard de lei, peste ediția din 2025. Ce au cumpărat românii

Gigantul de comerț online eMAG a anunțat sâmbătă, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, rezultatele celei de-a 16-a ediții Black Friday pe care a organizat-o.

Astfel, valoarea totală a comenzilor de Black Friday 2026 la eMAG a fost de peste 1,041 miliarde lei, în creștere cu 55 de milioane lei față de anul trecut, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

714.000 de utilizatori eMAG au pus mult mai multe produse din multiple categorii în coșul de cumpărături și au comandat în total peste 4,1 milioane de produse, cu aproximativ 600.000 mai multe decât la ediția precedentă.

Totodată, cei peste 15.500 de comercianți parteneri care au participat la campanie au vândut cu 40% mai multe produse față de ediția precedentă.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, iar rezultatele zilei ne arată că am pregătit o ofertă care a răspuns nevoilor și așteptărilor clienților. Clienții au cumpărat produsele electronice și electrocasnice la discount și, surprinzător, au pus în coșul de cumpărături un număr mare de produse diverse de utilizare zilnică, ceea ce arată că oamenii s-au obișnuit să cumpere online tot ce au nevoie. Cumpărăturile de zi cu zi și asigurările RCA au contribuit semnificativ la depășirea pragului de un miliard, pe lângă achizițiile tradiționale de Black Friday”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cifrele celei de-a 16-a ediții de Black Friday la eMAG:

S-au comandat 39.600 de bilete la festivaluri (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle) de peste patru ori mai multe decât anul trecut. Stocul de 350 de bilete la festivalul Beach, Please!, disponibile la prețul de 1 leu, redus de la 712 lei, s-a epuizat în doar 22 de secunde.

322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie au fost comandate într-o singură zi.

Printre categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri față de ediția precedentă s-au numărat alimentele neperisabile (+67,4%), consumabilele medicale (+52,8%), produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%), produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%).

față de ediția precedentă s-au numărat alimentele neperisabile (+67,4%), consumabilele medicale (+52,8%), produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%), produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%). Interes de cinci ori mai mare pentru asigurările RCA. Posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii, pentru care s-au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut.

Posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii, pentru care s-au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut. Produse speciale. S-au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut, 1.489 de pachete turistice și 10.936 de comenzi din categoria sănătate.

S-au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut, 1.489 de pachete turistice și 10.936 de comenzi din categoria sănătate. Au fost plasate și 36 de comenzi pentru automobile , în creștere cu 33% față de ediția precedentă.

, în creștere cu 33% față de ediția precedentă. Peste 2 milioane de lei în premii au fost acordate în cadrul evenimentului de Black Friday, care au acceptat provocări primite pe parcursul zilei în hub-ul personalizat pe care fiecare l-a avut activ în contul său eMAG.

au fost acordate în cadrul evenimentului de Black Friday, care au acceptat provocări primite pe parcursul zilei în hub-ul personalizat pe care fiecare l-a avut activ în contul său eMAG. O treime dintre comenzi au fost achitate cu plata în rate .

. Plățile cu cardul au continuat să câștige teren, reprezentând 86,80% din totalul comenzilor de Black Friday, în creștere cu 10% față de anul trecut.

au continuat să câștige teren, reprezentând 86,80% din totalul comenzilor de Black Friday, în creștere cu 10% față de anul trecut. Utilizatorii Genius au fost și anul acesta printre cei mai activi cumpărători: aceștia au comandat, în medie, 7,2 produse per coșul de cumpărături și au cheltuit 1.612 lei per client.

aceștia au comandat, în medie, 7,2 produse per coșul de cumpărături și au cheltuit 1.612 lei per client. Livrarea la locker a continuat să fie preferată. În localitățile în care această opțiune a fost disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost plasate cu livrare la locker. Prima comandă de Black Friday a fost livrată la easybox chiar în ziua evenimentului, la ora 13:41.

În localitățile în care această opțiune a fost disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost plasate cu livrare la locker. Prima comandă de Black Friday a fost livrată la easybox chiar în ziua evenimentului, la ora 13:41. Ridicarea comenzilor direct din depozit, o premieră de Black Friday. Pentru prima dată, oamenii au avut posibilitatea de a ridica anumite produse eligibile direct din depozitul eMAG, iar mai mulți au ales să facă asta chiar în weekendul acesta.

Pentru prima dată, oamenii au avut posibilitatea de a ridica anumite produse eligibile direct din depozitul eMAG, iar mai mulți au ales să facă asta chiar în weekendul acesta. Ca și anul trecut, doljenii se află în fruntea clasamentului, cu o valoare medie a comenzilor de peste 1.500 de lei per client, urmați de locuitorii din Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu, unde valoarea medie a comenzilor a depășit 1.400 de lei per client.

Top categorii de produse comandate

Cosmetice, suplimente și îngrijire personală - 1.088.656

Băuturi, băcănie, petshop și curățenie - 913.823

Jucării și articole pentru copii - 395.332

Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți - 135.038

TV, audio-video și gaming - 86.000

Telefoane, tablete, wearables și căști - 133.493

Electrocasnice mici - 165.563

Electrocasnice mari - 100.077

Fashion și sport - 117.903

Mobilă și casă - 198.557

Top județe după valoarea medie a comenzilor per client

Dolj - 1.501 lei

Ilfov - 1.496 lei

Constanța - 1.467 lei

Prahova - 1.442 lei

Giurgiu - 1.435 lei

În intervalul luni-joi, premergător evenimentului, utilizatorii eMAG au adăugat la Favorite cu aproape jumătate de milion de produse mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, pregătindu-și din timp listele de cumpărături pentru a profita de ofertele de Black Friday, la cel mai mic preț din an. Totodată, și ediția din acest an a convins utilizatori noi să comande online, înregistrând peste 35.000 de clienți noi în platformă.