Black Friday 2026 la eMAG: Românii își pot ridica electrocasnicele mari și televizoarele din depozitul central

De Black Friday, gigantul de comerț online eMAG introduce un nou mod de livrare pentru cumpărătorii care comandă televizoare sau electrocasnice mari, punând la dispoziție depozitul central al companiei pentru a-și ridica produsele, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Noua opțiune apare direct în pagina de finalizare a comenzii, sub numele „Depozit Central eMAG”, lângă celelalte variante de ridicare personală. Clientul selectează în același pas și intervalul orar pentru ridicarea produselor.

Ridicarea comenzilor eligibile se face din Str. Ciorogârlei 214A, Joița, între 7 și 14 noiembrie, în intervalele orare 08:30-17:30 și 19:30-00:00, iar clientul se prezintă la depozit cu actul de identitate și factura, la fel ca în cazul ridicării din showroom. Această modalitate de livrare este disponibilă pentru produsele voluminoase din categoriile electrocasnice mari și TV.

Mâine, 6 noiembrie 2026, se desfășoară Black Friday la eMAG, cu reduceri la peste 1,8 milioane de produse. Livrările încep chiar din data de 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse pleacă din depozitele companiei în primele 24 de ore, iar toate comenzile ajung la clienți până pe 21 noiembrie.