Black Friday 2026: eMAG a vândut produse de 259 milioane lei în doar 30 de minute

Gigantul de comerț online eMAG anunță vineri că în primele 30 de minute de la începerea campaniei de Black Friday 2026 în România s-au făcut comenzi de 259 milioane lei, cu 14% mai mult decât anul trecut.

Black Friday 2026 la eMAG a început vineri, 6 noiembrie, la ora 7:15, iar numărul de vizite a depășit cu 20% startul anului trecut.

Printre produsele comandate încă din primele secunde se numără: litieră automată pentru pisici, aspiratoare, pompe de sân și produse pentru casă, dar și pachete surpriză Mystery Box, cu o valoare totală de 259 milioane de lei. Primele produse cu stocuri epuizate au fost biletele NIBIRU, televizor LG LED, pachet 5 carduri cadou Freshful în valoare totală de 500 Lei.

În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, s-au comandat 817.000 produse.

„Evenimentul continuă să-și consolideze poziția drept cel mai bun moment din an în care oamenii beneficiază de prețuri unice la produse utile zi de zi, la gadgeturi și tehnologie, dar și la experiențe diverse, dar și interesul pentru polițele RCA este de patru ori mai mare decât la ediția de anul trecut, o creștere susținută de plata în rate”, anunță eMAG într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Cea de-a 16-a ediție Black Friday a început cu un nou record de vânzări în prima jumătate de oră, cu 14% peste anul trecut. Clienții au la dispoziție cea mai bogată ofertă din istoria evenimentului Black Friday, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, inclusiv noile abonamente Genius. Am consolidat anul acesta și serviciile de plată flexibilă, astfel încât cumpărătorii pot accesa eMAG Wallet și se pot bucura de plata în până la 12 rate cu dobândă 0, accesând o linie de credit de 10.000 de lei direct în cont, instant, simplu și rapid, a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

Cifrele primelor 30 de minute ale celei de-a 16-a ediții de Black Friday

Vânzări de 259 milioane de lei

Peste 817.000 produse comandate în prima jumătate de oră

86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul

Minutul de aur: la 19 minute de la start, vânzări de 22,7 milioane lei cu 38% mai mult comparativ cu anul trecut

Secunda de aur: 2.376 produse comandate, dublu față de anul trecut

De asemenea, în doar 30 de minute s-au vândut:

12 automobile

10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia, SummerWell

2.300 g de aur

40 de tone de cafea

4 milioane de capsule pentru mașina de spălat vase

101 de nopți de cazare

14.266 kg carne de porc și mezeluri

2.008 de abonamente de servicii medicale

1 apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 mii euro

Topul celor mai populare categorii în primele 30 de minute