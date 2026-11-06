Black Friday 2026: eMAG a vândut produse de 259 milioane lei în doar 30 de minute

Gigantul de comerț online eMAG anunță vineri că în primele 30 de minute de la începerea campaniei de Black Friday 2026 în România s-au făcut comenzi de 259 milioane lei, cu 14% mai mult decât anul trecut.
Black Friday 2026 la eMAG a început vineri, 6 noiembrie, la ora 7:15, iar numărul de vizite a depășit cu 20% startul anului trecut.
Printre produsele comandate încă din primele secunde se numără: litieră automată pentru pisici, aspiratoare, pompe de sân și produse pentru casă, dar și pachete surpriză Mystery Box, cu o valoare totală de 259 milioane de lei. Primele produse cu stocuri epuizate au fost biletele NIBIRU, televizor LG LED, pachet 5 carduri cadou Freshful în valoare totală de 500 Lei.
În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, s-au comandat 817.000 produse.
„Evenimentul continuă să-și consolideze poziția drept cel mai bun moment din an în care oamenii beneficiază de prețuri unice la produse utile zi de zi, la gadgeturi și tehnologie, dar și la experiențe diverse, dar și interesul pentru polițele RCA este de patru ori mai mare decât la ediția de anul trecut, o creștere susținută de plata în rate”, anunță eMAG într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.
„Cea de-a 16-a ediție Black Friday a început cu un nou record de vânzări în prima jumătate de oră, cu 14% peste anul trecut. Clienții au la dispoziție cea mai bogată ofertă din istoria evenimentului Black Friday, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, inclusiv noile abonamente Genius. Am consolidat anul acesta și serviciile de plată flexibilă, astfel încât cumpărătorii pot accesa eMAG Wallet și se pot bucura de plata în până la 12 rate cu dobândă 0, accesând o linie de credit de 10.000 de lei direct în cont, instant, simplu și rapid, a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.
Cifrele primelor 30 de minute ale celei de-a 16-a ediții de Black Friday
- Vânzări de 259 milioane de lei
- Peste 817.000 produse comandate în prima jumătate de oră
- 86,8% dintre comenzi au fost plătite cu cardul
- Minutul de aur: la 19 minute de la start, vânzări de 22,7 milioane lei cu 38% mai mult comparativ cu anul trecut
- Secunda de aur: 2.376 produse comandate, dublu față de anul trecut
De asemenea, în doar 30 de minute s-au vândut:
- 12 automobile
- 10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia, SummerWell
- 2.300 g de aur
- 40 de tone de cafea
- 4 milioane de capsule pentru mașina de spălat vase
- 101 de nopți de cazare
- 14.266 kg carne de porc și mezeluri
- 2.008 de abonamente de servicii medicale
- 1 apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000 mii euro
Topul celor mai populare categorii în primele 30 de minute
- Cosmetice, suplimente și înfrumusețare: 243.597 produse
- Băuturi, băcănie, petshop și curățenie: 217.483 produse
- Jucării și articole pentru copii: 59.460 produse
- Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți: 19.712 produse
- TV, audio-video și gaming: 18.897 produse
- Telefoane, tablete, wearables și căști: 31.596 produse
- Electrocasnice mici: 37.077 produse
- Electrocasnice mari: 26.682 produse
- Fashion și sport: 18.117 produse
- Mobilă și casă: 39.837 produse