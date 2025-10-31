Black Friday 2025: Turcii de la Trendyol aruncă în luptă peste 9.000 de influenceri pe piața din România

Gigantul turc de comerț online Trendyol a anunțat vineri, printr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că dă startul campaniei de Black Friday în România, și promite reduceri de până la 80% la aproape toate produsele disponibile pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali.

Astfel, campania de reduceri se va desfășura în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie și acoperă categorii de produse precum: modă, frumusețe, casă, hobby, electronice, produse pentru copii, supermarket și altele.

Ulterior, va avea loc o a doua campanie, sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 25 noiembrie și 2 decembrie.

2025 este al doilea an consecutiv în care Trendyol organizează campania de Black Friday în România și prima ediție care include comercianți și branduri locale românești. În prezent, peste 4.000 de comercianți români sunt activi pe platformă și participă la evenimentul din acest an.

Totodată, campania va fi însoțită de „o amplă inițiativă de comunicare”, care implică peste 9.000 de influenceri locali, dar și a ambasadorilor Trendyol - Theo Rose, Gina Pistol și Smiley - care vor avea secțiuni dedicate de produse recomandate de Black Friday.

„România este una dintre piețele noastre prioritare în Europa, iar campania de Black Friday din acest an reflectă încă o dată angajamentul nostru de a investi local și de a oferi consumatorilor o experiență de cumpărături completă și sigură. Este o perioadă-cheie pentru retailul online, iar obiectivul nostru este să oferim oferte atractive, livrări rapide și servicii la cele mai înalte standarde”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.

Campania de Black Friday a Trendyol în România va fi, după cum afirmă compania, cea mai mare din acest an, după Turcia, țara sa de origine. În acest context, compania spune că a mărit cu 45% numărul agenților din departamentul de suport clienți.

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul „decacorn” (firmă de tehnologie care ajunge la o valoare estimată de cel puțin 10 miliarde de dolari în urma unor investiții obținute înainte de listarea la bursă) din Turcia.

Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf, Europa Centrala și de Est și nu numai.