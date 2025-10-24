Black Friday 2025: Românii „să fie atenți la conținutul promovat de influenceri”, spune ANPC 

ANPC îi sfătuiește pe românii care urmăresc influenceri pe rețelele sociale să fie prudenți față de conținutul promovat de aceștia în perioada Black Friday 2025.

Firmele din România se pregătesc intens pentru Black Friday 2025, atât în mediul online, cât și în magazinele fizice. Unele dintre ele au dat deja startul discounturi, în timp ce altele au anunțat campaniile de reduceri pentru luna noiembrie.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine acum cu recomandări pentru românii care vor să cumpere ceva de Black Friday.

„Recomandăm consumatorilor care urmăresc creatori de conținut/influenceri să fie atenți la conținutul promovat, întrucât creatorii de conținut au obligația de a menționa clar când o postare are scop comercial”, spune, printre altele, Protecția Consumatorilor.

Iată alte recomandări de la ANPC:

Planificați-vă cumpărăturile: Pentru o gestionare echilibrată a bugetului, consumatorii sunt sfătuiți să-și contureze lista de achiziții și să își fixeze o limită de cheltuieli.

Consumatorii sunt îndrumați să verifice site-ul înainte de a plasa comanda: datele de identificare ale companiei (denumirea completă a companiei; codul unic de înregistrare (CUI); numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și sediul social) și datele de contact (număr de telefon funcțional; adresă de e-mail asociată domeniului site-ului; formular de contact); politici clare (linkuri vizibile către termeni și condiții; politica de retur; politica de confidențialitate).

Consumatorii ar trebui să compare prețurile abia după parcurgerea următorilor pași:

Să verifice prețurile obișnuite pentru articolele dorite pentru a ști dacă o ofertă de Black Friday este într-adevăr una reală.

Reducerile de preț trebuie să se bazeze pe cel mai mic preț real aplicat în ultimele 30 de zile. Prețul final trebuie prezentat în avans, incluzând toate taxele și comisioanele previzibile.

---

Citește și: