Ministrul Economiei a trimis Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă și nu le înregistrează nicăieri 

La Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri fără ca nimeni din statul român să poată recupera acei bani dacă nu sunt plătiți, a spus ministrul Economiei, Radu Miruță.

El a precizat că această abordare a generat o pierdere de 15,6 milioane de lei din 2024 şi până în august 2025. Radu Miruţă a mai declarat că a trimis Corpul de Control la ANPC să identifice persoanele care făceau aceste lucruri, potrivit News.ro.

„La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti. Şi datele sunt următoarele. Pe 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 1,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autorităţile care fac executare absolut niciun proces verbal. Nimeni nu ştie să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu. Au fost 1413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic angajaţi au acceptat să primească procesul verbal mai târziu şi să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că în 2025 numărul proceselor verbale care nu au mai fost trimise către executare s-a dublat.

„În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge. N-au mai fost 1413 procese verbale pentru care s-a încasat jumătate din minim, chiar dacă nu mai erau în termen, ci au fost aici 636. Au fost mai puţini cei care au fost iertaţi să plătească într-o perioadă în care nu mai au voie să plătească şi mai mulţi cei cărora li s-a anulat de tot, din pix. În total, doar în anul 2024 până în august 2025, aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei”, a transmis ministrul Economiei.

El a precizat că a trimis Corpul de Control la ANPC.

„Ca atare am dispus Corpului de Control de la minister să meargă într-un control amănunţit la ANPC, în urma căruia să se identifice cu nume şi prenume care este persoana, persoanele şi care este mecanismul, pentru că vorbim acolo de un mecanism intenţionat în baza căruia ne ducem duri şi facem controale, după care emitem o foaie cu care pot să-şi facă copiii avioane de hârtie, pentru că nici o entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate. Sunt aproape 16 milioane de lei în perioada în care la Guvern ne străduim să adunăm mai mulţi bani, să colectăm mai mulţi bani şi încercăm să le explicăm oamenilor de ce a fost nevoie prima oară pentru nişte creşteri de taxe”, a subliniat Radu Miruţă.

El a mai anunţat şi o extindere a controlului şi pe situaţia din anii trecuţi.

„O să urmărim şi extindem controlul şi pe situaţia anilor trecuţi. Evident că am vorbit cu cei de la finanţe, vom primite toate aceste procese verbale care nu au fost înregistrate chiar dacă este mai târziu.Există riscul ca unele firme de atunci să se fi dizolvat şi să nu mai ai cui să îi cer banii pe care îi datorau, pentru că atunci când s-au dizolvat nicio entitate din statul român nu a observat că nu avea de unde, că are nişte datorii înainte să se dizolve firma”, a mai afirmat ministrul Economiei.