Black Friday 2025 în România: Datele oficiale ale campaniei de reduceri la evomag, Fashion Days și Flanco

Magazinele online și fizice din România se pregătesc pentru campania de Black Friday 2025, mulți dintre comercianți anunțând deja perioadele în care vor organiza evenimentul cu reduceri.

Astfel, comercianți precum evomag, Fashion Days și Flanco promit discounturi semnificative la o gamă variată de produse, de la electronice și electrocasnice până la articole de modă și produse de îngrijire personală.

De exemplu, magazinul online românesc evomag, fondat de Mihai Pătrașcu, va începe campania de Black Friday 2025 vineri, 24 octombrie, iar reducerile vor fi valabile până pe 9 noiembrie.

Retailerul anunță discounturi de până la 70% și spune că perioada de Black Friday va fi împărțită în trei etape, fiecare cu produse diferite. Cele mai mari reduceri vor fi, printre altele, la electrocasnice, televizoare, telefoane, laptopuri și trotinete electrice.

La rândul său, magazinul online Fashion Days va da startul campaniei de Black Friday 2025 pe 31 octombrie, cu peste 500.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii incluse în ofertă și reduceri de până la 80%.

Peste 100.000 de produse din ofertă vor fi de la branduri precum Nike, Guess, Tommy Hilfiger, adidas Originals, Calvin Klein și altele.

Campania se va încheia pe 9 noiembrie, iar magazinul online estimează o valoare medie a coșului de aproximativ 500 de lei. Fashion Days se așteaptă la peste 300.000 de comenzi și 650.000 de produse vândute, majoritatea urmând să fie livrate în primele trei zile de la plasarea comenzilor, în special pentru clienții din București și Ilfov.

Amintim că Fashion Days a fost fondat în anul 2008 de către doi antreprenori elvețieni: Jan Vichr și Markus Okumus. În 2015, magazinul online a fost preluat de eMAG (brand operat de firma Dante International).

eMAG și Fashion Days se află acum în portofoliul fondului de investiții sud-african Naspers, alături de alte afaceri online care operează în România: OLX, Autovit.ro, Storia etc.

La Flanco, Black Friday va avea loc în perioada 24 octombrie – 30 noiembrie, atât online cât și în cele 162 de magazine din toată țara. Vor fi reduceri la produse electro-IT, de la telefoane și laptopuri, la aparate electrocasnice mari și mici.

În cadrul campaniei vor fi active inclusiv programele Rabla desfășurate de retailer, valabile pentru telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice mari și espressoare automate. Prin acest programe, se pot recicla echipamentele vechi și, în același timp, vor fi reduceri suplimentare la achiziția de produse noi.

Când va fi Black Friday 2025 la eMAG

Și gigantul de comerț online eMAG a anunțat data oficială la care va avea loc Black Friday 2025 (Vinerea Neagră), evenimentul cu cele mai multe reduceri din an, mai devreme față de alți ani, potrivit HotNews.ro.

Astfel, Black Friday la eMAG va fi pe data de 7 noiembrie 2025, conform sursei citate. Evenimentul de anul trecut a avut loc pe 8 noiembrie, în 2023 a avut loc pe 10 noiembrie, iar primul Black Friday al eMAG a avut loc pe 25 noiembrie 2011.

Față de „originalul” din SUA, Black Friday se organizează cu trei săptămâni mai devreme în România. Șefii eMAG spuneau că vor ca toate coletele să ajungă la clienți până la perioada de minivacanță care cuprinde Sfântul Andrei și Ziua Națională.

Anul trecut, eMAG a făcut vânzări în valoare totală de 896 milioane de lei, în creștere cu 22% față de 2023, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Peste 647.000 de clienți au comandat 3,2 milioane de produse, au anunțat reprezentanții eMAG la acea vreme.

Peste 73% dintre cumpărători au realizat comenzi achitate cu cardul, iar peste 80% dintre comenzile de anul trecut au fost plasate la locker. Cele mai cumpărate produse au fost din categoriile: băuturi, băcănie, hrană pentru animale și curățenie (706.000), cosmetice, suplimente și îngrijire personală (615.000) și jucării și articole pentru copii (399.000).