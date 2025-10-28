Banca Transilvania va acorda dividende suplimentare și va lansa noi emisiuni de obligațiuni

Banca Transilvania va acorda acționarilor dividende suplimentare în valoare de 700 de milioane de lei, provenite din rezervele de profit net acumulate în anii anteriori. Totodată, banca va lansa emisiuni de obligațiuni de până la 2 miliarde euro, care vor susține planurile viitoare de creștere.

Aceste inițiative, propuse de Consiliul de Administrație, au fost aprobate de acționari în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, care a avut loc în 28 octombrie 2025.

Banca a alocat deja în acest an 1,59 miliarde lei ca dividende, din profitul anului 2024, reprezentând 45% din acesta.

„Angajamentul nostru este de a recompensa încrederea acționarilor și investitorilor, având în vedere rezultatele financiare solide ale băncii și capacitatea sa de a genera valoare pe termen lung. În plus, ne bucurăm că putem să oferim lichiditate și sprijin acționarilor noștri, într-o perioadă cu provocări. Referitor la noile emisiuni de obligațiuni, considerăm că sunt o opțiune foarte bună pentru diversificarea bazei de capital, în condiții eficiente de cost și care oferă în același timp o consolidare a prezenței BT ca emitent pe piețele financiare internaționale”, declară Horia Ciorcilă (foto), Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

Dividende suplimentare

Distribuția presupune un dividend brut de 0,6420 lei/acțiune.

Randamentul este de aproximativ 2,3%, raportat la prețul actual al acțiunii TLV.

Data plății dividendelor este 11 decembrie 2025, pentru acționarii înregistrați la data de 25 noiembrie 2025.

Noi emisiuni de obligațiuni

Emisiunile de obligațiuni corporative se vor desfășura pe o perioadă de maximum 5 ani, vor cumula o sumă de maximum 2 miliarde de euro (sau echivalent în altă valută) și vor fi denominate în lei, euro sau altă valută.

BT a propus acționarilor aprobarea de emisiuni de obligațiuni pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligațiuni separate, sau în cadrul unui program nou de obligațiuni sau fie ca urmare a majorării în mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN de 1,5 miliarde euro din anul 2023.

Banca va avea în vedere condițiile și practicile de piață pentru stabilirea ratei dobânzii, frecvenței de plată a cuponului, tipului de instrument sau oricăror alte elemente de structurare a emisiunilor.

BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, va fi unul dintre intermediarii ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligațiuni.

Grupul Banca Transilvania a înregistrat în primele șase luni ale anului un profit net de 1,97 miliarde lei, din care 1,78 miliarde lei reprezintă profitul Băncii Transilvania. Rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2025 vor fi anunțate de BT în 10 noiembrie.

Articol susținut de Banca Transilvania