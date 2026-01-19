Banca Transilvania: Cu ce vine nou platforma BT Research în 2026

BT Research, platforma Băncii Transilvania dedicată analizelor macroeconomice și informațiilor financiare, vine în acest an cu noutăți și diferite funcționalități.

Sinteza principalilor indicatori economici ai României, însoțită de perspectiva BT;

Prezentarea grafică interactivă a evoluțiilor macroeconomice din ultimii zece ani;

Insight-uri macroeconomice, cel mai recent fiind Relațiile economice dintre România și Austria;

Opinii ale unor experți internaționali, cum este The European Outlook for 2026, Risks and Opportunities in a Changing World, articol semnat de Erik Fossing Nielsen, Senior Advisor, Independent Economics, Londra.

Platforma a fost prezentată la Viena, în cadrul evenimentului The Central & Eastern European Forum, organizat de Financial Times Live, în 13 – 14 ianuarie.

„La Banca Transilvania, credem că împărtășirea cunoștințelor reprezintă una dintre cele mai valoroase modalități prin care contribuim la bunăstarea și siguranța financiară. Deciziile informate se bazează pe analize relevante și accesibile, la momentul potrivit. BT Research oferă acces rapid la informații despre indicatori macroeconomici, perspective de piață și analize economice care influențează evoluția peisajului financiar din România. Platforma acoperă într-un mod integrat cercetarea economică, politicile publice, ciclurile economice și dinamica piețelor financiare”, declară Ioan Nistor, Economist Șef, Banca Transilvania.

Accesul la informațiile BT Research este simplu – fie direct pe site-ul băncii, fie prin înscrierea la newsletter pentru a primi prin email materialele publicate online.

