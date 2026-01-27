Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie

Banca Transilvania a făcut parte din consorțiul de bănci care va asigura o parte semnificativă din finanțarea necesară tranzacției prin care MidEuropa a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC).

BT a avut rolul de finanțator principal, cu cea mai mare contribuție în cadrul finanțării sindicalizate, și a fost, de asemenea, co-aranjor. Implicarea într-o tranzacție M&A de această anvergură evidențiază capacitatea Băncii Transilvania de a structura finanțări complexe, de a coordona consorții bancare și de a susține proiecte cu impact semnificativ în economie.

În urma acestei achiziții, MidEuropa, investitor de private equity de referință în Europa Centrală și de Est, devine - alături de fondatorul și CEO-ul RBC, Andrei Bojiță - acționar majoritar al celui mai mare integrator IT cu activitate în sectorul retail, bancar și industrial din România. Parteneriatul va permite RBC să beneficieze de expertiză operațională, experiență regională și capabilități de execuție în tranzacții M&A, pentru a accelera creșterea.

„Ne bucurăm să contribuim la succesul acestei tranzacții. Pentru Banca Transilvania, ca partener în această finanțare sindicalizată, este o reconfirmare a poziției sale de lider al segmentului finanțări sindicalizate și al tranzacțiilor de tipul M&A în Romania. Continuăm să susținem companiile din România și investitorii strategici pentru a aduce valoare economiei locale” – declară Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring, Banca Transilvania.

Tranzacția este în prezent în etapele de aprobare din partea autorităților, iar estimarea este că va fi finalizată în cursul acestui an.

