Skip to content

Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie

Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie

Banca Transilvania a făcut parte din consorțiul de bănci care va asigura o parte semnificativă din finanțarea necesară tranzacției prin care MidEuropa a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC).

BT a avut rolul de finanțator principal, cu cea mai mare contribuție în cadrul finanțării sindicalizate, și a fost, de asemenea, co-aranjor. Implicarea într-o tranzacție M&A de această anvergură evidențiază capacitatea Băncii Transilvania de a structura finanțări complexe, de a coordona consorții bancare și de a susține proiecte cu impact semnificativ în economie.

În urma acestei achiziții, MidEuropa, investitor de private equity de referință în Europa Centrală și de Est, devine - alături de fondatorul și CEO-ul RBC, Andrei Bojiță - acționar majoritar al celui mai mare integrator IT cu activitate în sectorul retail, bancar și industrial din România. Parteneriatul va permite RBC să beneficieze de expertiză operațională, experiență regională și capabilități de execuție în tranzacții M&A, pentru a accelera creșterea.

Ne bucurăm să contribuim la succesul acestei tranzacții. Pentru Banca Transilvania, ca partener în această finanțare sindicalizată, este o reconfirmare a poziției sale de lider al segmentului finanțări sindicalizate și al tranzacțiilor de tipul M&A în Romania. Continuăm să susținem companiile din România și investitorii strategici pentru a aduce valoare economiei locale” – declară Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring, Banca Transilvania.

Tranzacția este în prezent în etapele de aprobare din partea autorităților, iar estimarea este că va fi finalizată în cursul acestui an.

Articol susținut de Banca Transilvania

Finanțări

Dragos Pislaru-ministrul MIPE

„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan

Salt Bank, parteneriat cu YOXO (Orange) pentru cashback și o lună de abonament gratuit la înregistrare

Se lansează „primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană”, în Timișoara

Digitalizare IMM-uri

IMM-uri din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia vor beneficia de sprijin într-un accelerator de business finanțat cu 3,1 milioane EUR

euro-tanc

Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români

euro-bani-dreamstime

Un fond de investiții polonez a strâns 127 milioane EUR și preia afaceri din România. Au investit anterior în firmele românești MedLife, Gomag și Clarfon

camion_euro_bani

Finanțări 2026: Max. 15 milioane EUR fiecare pentru firmele de materiale de construcții, prin Fondul pentru Modernizare. S-a publicat în Monitorul Oficial Schema de ajutor Pro Infra cu lista codurilor CAEN și formula de calcul a punctajului