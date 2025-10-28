Autovit.ro, tranzacții de 2 miliarde EUR, în primele 8 luni din 2025. Cum arată piața auto

Primele opt luni ale anului 2025 au adus pe Autovit.ro aproximativ 114.000 de tranzacții declarate, totalizând circa 2 miliarde de euro, în timpul unei transformări a pieței auto românești, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Platforma își menține creșterea atât pe segmentul autovehiculelor noi, cât și pe cel al mașinilor second-hand, potrivit datelor prezentate la gala Autovit.ro, eveniment dedicat analizei dinamicii pieței și identificării noilor oportunități din sectorul auto.

Anul 2025 este marcat de incertitudinea programului Rabla. Modificările succesive ale bugetului alocat, de la un record inițial de 1,43 miliarde de lei la doar 200 milioane, au influențat semnificativ comportamentul consumatorilor. Bugetul de 80 milioane lei pentru mașinile termice s-a epuizat în doar 13 minute, demonstrând interesul pentru această categorie.

Impactul asupra segmentului auto nou a fost imediat. În primele opt luni ale anului, România a înregistrat o scădere de 9,6% a înmatriculărilor de mașini noi, 96.307 unități comparativ cu 106.534 în aceeași perioadă a anului 2024.

Mașinile electrice au fost cel mai afectate. Reducerea subvenției de la aproximativ 37.000 lei la doar 18.500 lei, combinată cu reorientarea producătorilor către motoare termice și sisteme hibride, a generat o scădere dramatică de 32% a înmatriculărilor de vehicule electrice noi în perioada ianuarie -august 2025. Totuși, în luna septembrie, odată cu reluarea programului Rabla, numărul de mașini noi electrice înmatriculate în România a crescut semnificativ, cu 52%, prin comparație cu luna septembrie a anului 2024.

Totodată, piața mașinilor second-hand a prosperat în acest context. Mașinile second-hand importate au înregistrat o creștere de 18%, iar cele achiziționate local au crescut cu 6% în primele opt luni ale anului. Segmentul second-hand deține acum cea mai mare cotă de piață din România, ajungând la 58%.

Segmentul de preț 5.000 - 10.000 EUR concentrează 31,8% din căutările utilizatorilor, în timp ce oferta persoanelor fizice în acest interval reprezintă peste 22%, iar oferta dealerilor doar 16,3%. Intervalul 10.000 - 25.000 EUR atrage 31% din căutările utilizatorilor, cu peste 29% din oferta persoanelor fizice și 38,5% din oferta dealerilor poziționându-se în această categorie. Pentru segmentul premium de 25.000 - 40.000 EUR, se înregistrează 4,2% din căutările utilizatorilor, 7% din oferta persoanelor fizice și 12,7% din oferta dealerilor.

În ceea ce privește anul de fabricație, căutările se împart aproape egal: aproximativ 45% dintre utilizatori caută mașini rulate, în timp ce 55% sunt interesați de mașini noi.

Referitor la tipul de combustibil, la diesel, utilizatorii caută predominant Volkswagen, Audi și BMW, iar la benzină preferințele merg către Volkswagen, Skoda și BMW.

La categoria electric-hibrid, Toyota se distanțează major față de locurile doi și trei, urmată de Hyundai și Ford. În oferta dealerilor, la diesel predomină BMW, Volkswagen și Mercedes-Benz, la benzină Mercedes-Benz, Volkswagen și BMW, iar la electric-hibrid Toyota conduce detașat, urmată de Lexus și Mercedes-Benz.

Tipul de caroserie preferat de români rămâne SUV-ul, care reprezintă 32% din oferta persoanelor fizice și peste 46% din oferta dealerilor. Sedanurile ocupă 21,4% din oferta persoanelor fizice și peste 19% din oferta dealerilor, în timp ce modelele combi reprezintă 16,3% din oferta persoanelor fizice și 11% din oferta dealerilor.

TOP cele mai vizualizate mărci auto

La categoria mașini noi, topul mărcilor din vizualizări este dominat de Mercedes-Benz cu peste 33.468 vizualizări unice în platformă, urmat de BMW cu 31.753 și Toyota cu 28.236 vizite.

În oferta dealerilor pentru mașini noi, Mercedes-Benz deține 21%, Ford 13% și Volkswagen 11%. Pentru autoturismele second-hand, cele mai vizualizate mărci sunt BMW cu 190.024 vizualizări unice în platformă, Volkswagen cu 186.711 și Audi cu 168.525 vizite. În oferta dealerilor pentru vehicule rulate, BMW și Mercedes-Benz dețin fiecare câte 16%, Volkswagen 14% și Audi 10%.

Referitor la modele, la mașini noi, Dacia Duster conduce cu 10.592 vizualizări unice în platformă, urmat de Hyundai Tucson cu 8.869 și Kia Sportage cu 8.067. La mașini second-hand, BMW Seria 3 înregistrează 96.620 vizualizări unice, Volkswagen Golf 91.650 și BMW Seria 5 cu 90.657 vizualizări.

Dacă luăm în calcul segmentele de preț, în intervalul 5.000 - 10.000 EUR, cele mai căutate modele sunt Dacia Logan din 2020 cu 758 anunțuri, Dacia Logan din 2019 cu 653 anunțuri și Dacia Logan din 2021 cu 570 anunțuri.

La categoria 10.000 - 25.000 EUR, Skoda Octavia domină: modelul din 2020 are 1.414 anunțuri, cel din 2021 are 1.246 anunțuri, iar cel din 2019 are 1.010 anunțuri.

În segmentul premium 25.000 - 40.000 EUR, Mercedes-Benz GLC din 2020 conduce cu 603 anunțuri, urmat de Mercedes-Benz GLC din 2021 cu 576 anunțuri și Volvo XC-60 din 2021 cu 457 anunțuri.

La categoria mașini verzi, Toyota Corolla și Toyota C-HR dețin fiecare câte 19% din căutări, cu 1.177 și respectiv 1.132 anunțuri. Toyota RAV-4 înregistrează 16% din căutări și 979 anunțuri, Tesla Model 3 atrage 11% din căutări cu 684 anunțuri, în timp ce Dacia Spring obține 7% din căutări și 450 anunțuri.