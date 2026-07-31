Apple stochează componente, pentru a se pregăti de înrăutățirea „crizei de memorii”

Producătorul american de iPhone-uri, iPad-uri și calculatoare Mac, Apple, spune că se pregătește pentru înrăutățirea „crizei de memorii”, prin stocarea de componente, potrivit TechCrunch.

În timpul prezentării rezultatelor financiare pe al treilea trimestru din anul fiscal 2026, încheiat pe 27 iunie, compania a spus că a fost „cel mai puternic” Q3 din istorie, vânzările de iPhone și Mac având rezultate mai bune decât se aștepta, crescând cu 22% și 29%, respectiv, de la an la an.

Apple se pregătește, în același timp, și de „criza de memorii”, prin stocarea de componente. Compania a raportat un inventar în valoare de 11,1 miliarde dolari, comparativ cu trimestrul trecut din septembrie, când acesta era de 5,7 miliarde.

Aceasta marchează o ruptură față de abordarea de lungă durată a lanțului de aprovizionare a lui Tim Cook, care a pus accent pe minimizarea stocurilor pe care Apple le are la dispoziție.

Cea mai mare provocare a companiei este obținerea unor componente de memorie folosite în cipurile sale care alimentează procesoarele din seria A și M, folosite pe iPhone-uri și Mac-uri.

„Continuăm să ne așteptăm la niveluri ridicate de cerere. Totuși, cu o flexibilitate mai redusă în lanțul de aprovizionare, ne așteptăm ca impactul constrângerilor de aprovizionare să crească semnificativ secvențial”, a declarat Tim Cook în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor financiare, ultimul înainte de schimbarea de conducere.

Constrângerile de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor de luna trecută pentru tabletele iPad și computerele Mac.

Pentru trimestrul următor, Apple prevede o creștere a veniturilor între 9% și 11% de la an la an. În ultimele trimestre, Apple a menținut o creștere de aproximativ 16% de la an la an.

Alte companii din zona tech care au crescut prețurile din cauza „crizei de memorii” sunt Qualcomm, Meta, Microsoft și Sony.