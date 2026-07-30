Schema „Ghișeul.ro” a revenit: SMS-uri trimise în numele platformei pentru a fura date personale și bancare de la români

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează românii că există infractori care se folosesc de identitatea Ghișeul.ro pentru a obține de la utilizatori date personale și bancare.

Autoritatea spune, într-o postare de pe Facebook, că au fost identificate mai multe mesaje în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Uneori mesajele sunt transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități ca Poliția Română.

Ce trebuie să observe și cum se pot proteja românii

Utilizatorii trebuie să fie atenți la domeniul care imită vizual platforma oficială, inclusiv logo-ul. Formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată expirare, CVV), informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link primit prin SMS.

Românii sunt sfătuiți de DNSC să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, să verifice amenzile exclusiv în platforma Ghișeul.ro, iar dacă deja au furnizat datele bancare, să contacteze imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată.

Raportarea la DNSC se face AICI sau la numărul de telefon 1911.