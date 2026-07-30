„Legendarul” Winamp revine: Parteneriat cu Deezer pentru un player nou și un abonament muzical

Aplicația de redare de muzică Winamp revine în 2027, în urma unei colaborări cu platforma de streaming Deezer, care va oferi în platformă servicii de ascultare de muzică printr-un abonament premium, potrivit TechCrunch.

Noua interfață a aplicației și abonamentul vor fi lansate în prima jumătate a anului 2027. Cele două companii vor „să reinventeze playerul muzical pentru era streaming-ului”.

Conform acordului, Deezer va furniza tehnologia sa de streaming muzical white-label și catalogul global de muzică, permițând Winamp să lanseze propria ofertă premium de abonament sub brandul Winamp. Serviciul va fi complet integrat în noul Winamp Player și oferit ca o experiență nativă în platformă.

Noul player va combina muzica disponibilă prin abonament cu bibliotecile locale de muzică ale utilizatorilor, posturile de radio pe internet, podcasturile, colecțiile personale în cloud și alte surse audio.

Deși multe detalii rămân ascunse, Winamp promite un accent pe personalizare printr-o interfață personalizabilă, funcții sociale și modalități de organizare și descoperire.

Cu toate că streaming-ul de muzică este o piață saturată de soluții ca Spotify, Apple Music și YouTube Music printre altele, Winamp spune că programul „legendar” pentru desktop este încă folosit de peste 40 milioane utilizatori la nivel mondial.

Prima versiune Winamp a fost dezvoltată de Justin Frankel și Dmitry Boldyrev și lansată în anul 1997; aceasta a strâns peste 3 milioane de descărcări. A doua versiune a urmat în 1998, iar mai apoi cei doi dezvoltatori au vândut platforma către AOL în 1999, care s-a ocupat de dezvoltare până în anul 2013.

După o pauză de cinci ani, Winamp 5.8 a fost „scurs” înainte de a fi lansat ulterior de către Radionomy, companie care și-a schimbat numele, între timp, în Llama Group și Winamp Group. În 2023, versiunea 5.9.1 a player-ului a permis redarea NFT-urilor muzicale, iar în ultimii ani, compania s-a concentrat pe distribuția de muzică pentru artiștii independenți, în timp ce a mai actualizat aplicațiile de iOS și Android și a continuat să ofere player-ul „legacy” pentru desktop.