7 gigafabrici de inteligență artificială (AI) vor fi înființate în Europa în urma unei proceduri de ofertare lansate acum de UE

Uniunea Europeană a lansat joi o procedură de ofertare pentru a înființa până la șapte gigafabrici de inteligență artificială în întreaga Europă, a anunțat Comisia Europeană, într-un comunicat oficial.

Procedura , care este deschisă până pe 12 noiembrie 2026, face parte din cel mai recent efort major al UE de a „accelera suveranitatea tehnologică a Europei și ambiția sa de a deveni continentul AI”.

Condusă de industrie și sprijinită de fonduri UE și naționale în valoare de până la 10 miliarde EUR, se preconizează că inițiativa va debloca investiții private în valoare de cel puțin 20 de miliarde EUR în întreaga Uniune. Aceasta va extinde capacitatea de calcul a IA a Europei și va oferi întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere, întreprinderilor mici și mijlocii, industriei, mediului academic și autorităților publice acces la infrastructură pentru formarea, deducția și ajustarea modelelor avansate de IA de frontieră.

Gigafabricile de IA vor combina procesoare avansate de IA, stive de tehnologii software și cloud, conectivitate de mare viteză și centre de date eficiente din punct de vedere energetic. Împreună cu rețeaua europeană de 19 fabrici de IA, acestea vor consolida poziția de lider tehnologic, reziliența și autonomia strategică a Europei.

Inițiativa va asigura faptul că Europa poate dezvolta IA avansată pe propria infrastructură, în conformitate cu normele și valorile UE. Tehnologiile IA dezvoltate în gigafabricile de IA vor respecta standardele UE privind protecția datelor, siguranța, securitatea și etica.

Cine poate aplica

Pot candida consorții sau vehicule cu scop special care reunesc întreprinderi, entități publice, investitori și alți parteneri.

Gigafabricile de IA pot fi stabilite într-un singur stat membru, fie într-un singur amplasament, fie în mai multe locații. Acestea pot include, de asemenea, evoluții transfrontaliere în mai multe state membre prin intermediul instalațiilor de calcul distribuite bazate pe IA.

Propunerile vor fi supuse unei evaluări competitive pentru a selecta proiectele de succes.

Finanțare și scară

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC) și statele membre vor achiziționa în comun timpi de acces la calcul de la gigafabricile de IA selectate. Optsprezece state membre au semnat un acord de achiziții publice comune cu întreprinderea comună EuroHPC: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia. Procesul de achiziții publice va sprijini până la șapte gigafabrici de IA în două etape consecutive de dezvoltare și în două loturi, statele membre participante corelând finanțarea din partea UE. Finanțarea publică acționează ca un catalizator puternic pentru inițiativă, stimulând investițiile private profunde necesare pentru construirea și exploatarea acestor instalații.

Primul lot va sprijini până la patru proiecte, fiecare eligibil pentru o finanțare UE de până la 100 de milioane EUR în prima etapă și până la 400 de milioane EUR suplimentare pe proiect în a doua etapă. Fiecare gigafabrică selectată în acest lot trebuie să implementeze cel puțin la fel de multe dintre cele mai avansate procesoare de IA ca cele instalate în prezent în cea mai puternică fabrică de IA din Europa. În faza a doua, capacitatea trebuie să crească de cel puțin trei ori față de acest nivel. Al doilea lot va sprijini până la trei proiecte, fiecare eligibil pentru o finanțare UE de până la 200 de milioane EUR în prima etapă și până la 800 de milioane EUR suplimentare pe proiect în a doua etapă. Fiecare Gigafactory selectată în acest lot trebuie să implementeze de până la două ori mai multe dintre cele mai avansate procesoare de IA decât cele instalate în prezent în cea mai puternică fabrică de IA din Europa. În faza a doua, capacitatea trebuie să crească de cel puțin patru ori față de acest nivel.

Hardware pentru continentul AI

IA avansată depinde de hardware de calcul foarte specializat. Pe măsură ce adoptarea IA la nivel mondial se accelerează, accesul la infrastructura suverană de IA la scară largă devine din ce în ce mai important pentru competitivitatea industrială și suveranitatea tehnologică a Europei.

Consorțiile de gigafabrici de IA pot achiziționa hardware în oricare dintre cele două etape de dezvoltare a gigafabricii de IA de la orice furnizor de hardware din Europa sau din țări care împărtășesc aceeași viziune. O parte din aceste achiziții pot fi dedicate întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor în curs de extindere europene, gigafabricile de IA oferind oportunități concrete de consolidare a lanțului de aprovizionare digital european. În același timp și ca urmare a acordului comercial UE-SUA, Comisia a semnat trei scrisori de intenție cu principalii furnizori de hardware din SUA, AMD, NVIDIA și Qualcomm, pentru a se asigura că consorțiile au acces neîntrerupt la hardware-ul necesar.

Cererea de propuneri se încheie la 12 noiembrie 2026.

În urma unui proces de evaluare gestionat de întreprinderea comună EuroHPC, deciziile de atribuire sunt așteptate până la începutul anului 2027. Ulterior, vor fi semnate contractele-cadru și contractele specifice necesare pentru a permite începerea construcției în 2027.

Se preconizează că gigafabricile de AI selectate vor începe să funcționeze în termen de maximum 18 luni de la semnare.