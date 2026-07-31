Aplicația din telefon care te ajută să nu mai pierzi timpul pe telefon. A depășit ChatGPT și a ajuns pe primul loc în App Store și Google Play

O aplicație instalată pe telefon a ajuns pe primul loc în magazinele Apple și Google tocmai pentru că îi ajută pe utilizatori să nu-și mai folosească telefonul.

Focus Friend transformă perioadele de concentrare într-un joc. Utilizatorul pornește un cronometru și lasă telefonul deoparte, iar un personaj virtual în formă de boabă începe să tricoteze șosete, fulare și alte obiecte.

Dacă utilizatorul întrerupe sesiunea pentru a deschide alte aplicații, personajul se oprește și el din lucru.

În august 2025, Focus Friend a depășit temporar aplicații precum ChatGPT, TikTok și Instagram și a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită din Statele Unite, atât în App Store, cât și în Google Play.

Ascensiunea nu a rămas doar un moment viral. Google a desemnat Focus Friend cea mai bună aplicație Android a anului 2025, iar Apple a inclus-o printre câștigătoarele premiilor pentru impact cultural.

Aplicația funcționează în continuare și poate fi descărcată inclusiv în România din App Store și din Google Play.

Cum funcționează aplicația care te ține departe de telefon

Focus Friend este prezentată drept o aplicație de concentrare potrivită inclusiv pentru persoanele cu deficit de atenție.

Utilizatorul stabilește cât timp vrea să lucreze, să învețe, să citească sau pur și simplu să stea departe de aplicațiile care îi distrag atenția.

În acel moment, personajul virtual începe să tricoteze.

Cu cât utilizatorul își lasă mai mult timp telefonul deoparte, cu atât personajul produce mai multe obiecte. Acestea pot fi schimbate ulterior pe mobilier și decorațiuni pentru camera sa virtuală.

Aplicația folosește astfel un mecanism simplu de recompensare: timpul în care utilizatorul nu primește nimic de la telefon este transformat într-un progres vizibil în interiorul jocului.

Focus Friend include și un mod de concentrare aprofundată, care poate bloca accesul la aplicațiile selectate în timpul unei sesiuni. Mai oferă cronometre pentru pauze, activități afișate pe ecranul blocat și sute de obiecte virtuale pentru personalizarea camerei și a personajului, potrivit descrierii din App Store.

Aplicația este gratuită, dar oferă achiziții și un abonament în interiorul produsului. Modelul de business permite menținerea aplicației fără reclame, în timp ce utilizatorii care plătesc primesc opțiuni suplimentare de personalizare și alte funcții.

Ideea prezentată după ce întâlnirea se terminase

Focus Friend a fost construită de dezvoltatoarea independentă Bria Sullivan împreună cu Hank Green, autor, antreprenor și creator de conținut american.

Ideea aplicației a apărut la finalul unei discuții despre alte produse pe care Sullivan le-ar fi putut dezvolta pentru comunitatea lui Green.

Întâlnirea se încheiase practic, dar dezvoltatoarea a mai prezentat o ultimă propunere: un cronometru de concentrare asociat proiectului educațional Crash Course, dezvoltat de frații Hank și John Green.

Propunerea făcută în ultimul moment a devenit punctul de plecare pentru Focus Friend, potrivit relatării Briei Sullivan din podcastul „Launched”, publicat de platforma RevenueCat.

Sullivan mai construise anterior Boba Story, un joc mobil în care utilizatorii administrează un magazin de ceai cu perle tapioca.

Experiența acelui proiect a ajutat-o să dezvolte mecanismul de joc din Focus Friend, dar aspectul personajului și designul aplicației au trecut prin mai multe schimbări înainte de lansare. Reacțiile primite în timpul dezvoltării au determinat-o să renunțe inclusiv la una dintre primele direcții vizuale.

De la obiectivul de 100.000 de instalări la primul loc în magazine

Bria Sullivan spera inițial ca Focus Friend să ajungă la 100.000 de descărcări.

Chiar și intrarea în primele zece aplicații din categoria productivitate părea dificilă, deoarece în aceeași categorie se află produse precum ChatGPT, Google și Gmail.

Focus Friend a fost lansată discret în vara anului 2025. Ulterior, Hank Green și fratele său, scriitorul John Green, au început să promoveze aplicația pe platformele sociale și către comunitățile lor online.

Produsul a urcat mai întâi în clasamentul categoriei productivitate, apoi în clasamentul general al aplicațiilor gratuite.

Pe 19 august 2025, Focus Friend a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită din Statele Unite atât în App Store, cât și în Google Play.

În App Store, aplicația a trecut pentru o zi înaintea ChatGPT. Aplicația OpenAI ocupase primul loc în cele 22 de zile precedente și l-a recuperat ulterior pentru alte 23 de zile, potrivit unei analize publicate de The Verge.

Performanța Focus Friend a fost, așadar, una temporară, dar neobișnuită pentru un produs construit de o dezvoltatoare independentă.

The Verge estimează că, în mod obișnuit, o aplicație are nevoie de aproximativ 200.000 de descărcări într-o singură zi pentru a ajunge pe primul loc în clasamentul american. Publicația arată că numai câteva sute de aplicații au ocupat această poziție după 2012.

Hank Green le-a cerut urmăritorilor să nu mai descarce ChatGPT

Ascensiunea Focus Friend a fost accelerată de audiența online a lui Hank Green.

În momentul în care aplicația ajunsese pe locul al doilea, creatorul american le-a cerut urmăritorilor să nu mai descarce ChatGPT pentru scurt timp, astfel încât Focus Friend să poată urca pe prima poziție.

Apelul a devenit la rândul său conținut viral și a contribuit la promovarea aplicației.

Focus Friend a trecut în cele din urmă pe primul loc, înainte ca ChatGPT să recupereze poziția la următoarea actualizare a clasamentului.

Cazul arată și importanța distribuției pentru aplicațiile mobile. Produsul nu a crescut numai datorită funcției sale, ci și prin accesul direct la comunitățile online construite de Hank și John Green.

Focus Friend nu a avut nevoie să cumpere de la început aceeași vizibilitate pe care alte aplicații încearcă să o obțină prin campanii masive de publicitate. Fondatorii au folosit în schimb încrederea și audiența deja existente în jurul creatorilor.

Google a desemnat-o cea mai bună aplicație Android din 2025

Succesul Focus Friend nu s-a limitat la ascensiunea din magazinele de aplicații.

În noiembrie 2025, Google a desemnat produsul cea mai bună aplicație din Google Play a anului.

Compania a prezentat Focus Friend drept un instrument simplu, eficient și prietenos care îi ajută pe utilizatori să se deconecteze de la zgomotul digital și să rămână prezenți. Aplicația a mai fost premiată de Google în categoria dezvoltării personale.

O lună mai târziu, Apple a inclus Focus Friend printre cele șase aplicații și jocuri premiate pentru impact cultural în cadrul App Store Awards 2025.

Editorii Apple au apreciat modul în care aplicația îi ajută pe utilizatori să rămână concentrați și să elimine distragerile digitale prin intermediul personajului care tricotează atunci când telefonul nu este folosit.

Aplicația poate fi descărcată și în România

Focus Friend este disponibilă în prezent pentru telefoanele cu iOS și Android.

Utilizatorii din România o pot descărca din:

Aplicația trebuie căutată după denumirea completă „Focus Friend, by Hank Green”, deoarece în magazine există și alte produse care folosesc expresia „Focus Friend” în titlu.

Varianta oficială este publicată pentru Android sub identificatorul com.underthing.focus.friend, iar în App Store are identificatorul 6742278016.

Focus Friend continuă să primească funcții și actualizări după momentul viral din 2025. Produsul include acum blocarea aplicațiilor care distrag atenția, cronometre pentru pauze, activități pe ecranul blocat și mai multe opțiuni de personalizare.

Aplicația a transformat astfel o contradicție într-un produs: folosește mecanismele de recompensare ale jocurilor mobile pentru a-i convinge pe utilizatori să se îndepărteze de ecran.

Iar pentru Bria Sullivan, ideea prezentată după ce întâlnirea se terminase a devenit aplicația care a trecut, fie și pentru o zi, înaintea ChatGPT.