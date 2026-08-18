Tendințele 2026 în guvernanța corporativă: Competitivitatea firmelor românești va depinde tot mai mult de tehnologie și geopolitică

Transformările geopolitice și tehnologice vor redefini competitivitatea firmelor în următorul deceniu, iar consiliile de administrație vor avea nevoie de competențe noi pentru a anticipa schimbările și a adapta strategiile de afaceri, susține Asociația Administratorilor Independenți (AAI), membru al Confederației Europene a Asociațiilor Administratorilor (ecoDa), într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cunoștințele aprofundate în domenii precum geopolitica, tehnologia și inteligența artificială devin esențiale pentru dezvoltarea și reziliența companiilor. Această evoluție este evidențiată de European Corporate Governance Barometer 2026, realizat de ecoDa împreună cu Ethics & Boards, care arată că în consiliile de administrație din Europa s-au făcut progrese importante în ceea ce privește independența și diversitatea, însă continuă să se înregistreze un decalaj față de cele din SUA în competențele legate de geopolitică și tehnologie.

„Competitivitatea companiilor va depinde tot mai mult de capacitatea consiliilor de administrație de a înțelege transformările geopolitice și tehnologice și de a le integra în deciziile strategice. Dacă până acum discuțiile despre guvernanța corporativă s-au concentrat pe independență, diversitate și conformare, următoarea etapă este construirea unor boarduri capabile să anticipeze schimbarea. Din perspectiva AAI, pe lângă competențele financiare, juridice sau operaționale, este nevoie în consiliile de administrație de competențe în geopolitică, tehnologie și inteligență artificială și politici publice”, a spus Alina Prahoveanu, Președinte AAI.

Pentru România, aceste tendințe reprezintă atât provocări, cât și oportunități. Proximitatea față de Ucraina, poziția strategică la Marea Neagră, noua politică europeană de consolidare a capacităților de apărare și competiția tehnologică globală creează premise pentru dezvoltarea unor sectoare precum apărarea, energia, infrastructura critică, logistica, agricultura, tehnologia informației și securitatea cibernetică. Din perspectiva AAI, valorificarea acestor oportunități va depinde de capacitatea companiilor de a integra aceste transformări în strategiile de dezvoltare care depinde la rândul ei de capacitatea consiliilor de administrație de a anticipa și a răspunde unui context economic și geopolitic în continuă schimbare.

Competența în geopolitică la nivelul consiliilor de administrație nu presupune analiza politicii internaționale, ci presupune capacitatea de a evalua impactul pe care evoluțiile globale îl au asupra companiei: riscuri de țară, modificări legislative și de reglementare, securitatea lanțurilor de aprovizionare, dependențe critice de resurse și tehnologii, accesul la piețe și finanțare sau riscuri reputaționale.

Raportul Draghi a readus competitivitatea în centrul agendei europene. La nivelul companiilor, această provocare se traduce prin nevoia de „fit for purpose Boards”, consilii de administrație cu competențe relevante provocărilor și riscurilor specifice industriei, modelului de business și direcției strategice a companiei.

În același timp, asociația atrage atenția că adoptarea tehnologiilor critice, în special a inteligenței artificiale, trebuie analizată și din perspectiva dependenței de furnizori externi și a impactului asupra competitivității pe termen lung. Într-un context în care cele mai avansate ecosisteme AI sunt dezvoltate în principal în SUA și China, reziliența tehnologică devine o componentă importantă a strategiei de business.

Asociația Administratorilor Independenți recomandă în noul context economic și geopolitic:

Constituirea unor boarduri „fit for purpose” , adaptate specificului industriei și strategiei companiei și completate cu competențe în geopolitică, tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică, managementul riscurilor și politici publice;

, adaptate specificului industriei și strategiei companiei și completate cu competențe în geopolitică, tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică, managementul riscurilor și politici publice; Integrarea scenariilor geopolitice în procesul de planificare strategică , astfel încât deciziile de investiții și dezvoltare să ia în considerare evoluțiile regionale și globale, inclusiv riscurile privind lanțurile de aprovizionare, schimbările legislative, dependențele critice de resurse și tehnologie sau riscurile reputaționale;

, astfel încât deciziile de investiții și dezvoltare să ia în considerare evoluțiile regionale și globale, inclusiv riscurile privind lanțurile de aprovizionare, schimbările legislative, dependențele critice de resurse și tehnologie sau riscurile reputaționale; Consolidarea planurilor de succesiune la nivelul boardului , prin evaluarea periodică a competențelor existente și a celor care vor fi necesare în următorii ani, în funcție de evoluția companiei și a contextului economic și geopolitic;

, prin evaluarea periodică a competențelor existente și a celor care vor fi necesare în următorii ani, în funcție de evoluția companiei și a contextului economic și geopolitic; Creșterea ponderii discuțiilor strategice în activitatea consiliilor de administrație , inclusiv prin organizarea periodică de exerciții de simulare a unor scenarii de criză și testarea capacității organizației de a răspunde unor schimbări majore;

, inclusiv prin organizarea periodică de exerciții de simulare a unor scenarii de criză și testarea capacității organizației de a răspunde unor schimbări majore; Dezvoltarea continuă a competențelor membrilor boardurilor, având în vedere că rolul de administrator presupune competențe diferite de cele ale unui executiv performant.

Asociația Administratorilor Independenți reunește peste 150 de profesioniști cu experiență vastă în structurile de guvernanță ale companiilor din România. Prin misiunea sa, AAI promovează excelența în leadership-ul administrativ și facilitează accesul companiilor la directori independenți cu expertiză strategică și viziune inovatoare.