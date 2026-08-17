De la Marriott la propriul startup: o româncă atrage 500.000 de lire sterline pentru o platformă care schimbă munca în HoReCa

FlairMakers, startup fondat la Londra de antreprenoarea română Raluca Epureanu, a închis o rundă de finanțare pre-seed de 500.000 de lire sterline. Compania dezvoltă o platformă prin care hotelurile și restaurantele pot lucra cu profesioniști independenți verificați, de la personal operațional până la manageri și consultanți.

Runda este condusă de fondul britanic SFC Capital, alături de investitori angel, potrivit informațiilor transmise StartupCafe.ro. FlairMakers operează în Marea Britanie și România, iar banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea produsului și a tehnologiei și pentru extinderea rețelei companiei pe piața britanică.

De la grupurile de WhatsApp la o platformă pentru profesioniștii HoReCa

Ideea FlairMakers pornește de la o schimbare pe care fondatorii spun că o văd deja în industria ospitalității: tot mai mulți profesioniști nu mai lucrează pentru un singur angajator.

Un somelier poate lucra în mai multe restaurante, poate organiza degustări și poate oferi consultanță, iar un manager cu experiență poate fi implicat temporar în proiectele mai multor companii.

Problema este că multe dintre aceste colaborări se fac încă informal, prin recomandări sau grupuri de WhatsApp.

FlairMakers încearcă să transforme acest model într-o piață organizată. Platforma conectează companiile cu profesioniști independenți verificați și integrează, pe lângă găsirea oamenilor potriviți, procese precum trainingul, verificarea, conformitatea, contractarea, plățile și controlul calității.

„Ospitalitatea a pornit dintotdeauna de la premisa că există doar două moduri de a lucra: angajare sau agenții. Există și un al treilea, iar cei mai buni profesioniști din industrie îl trăiesc deja”, spune Raluca Epureanu, cofondator și CEO FlairMakers.

Compania numește acest model „portfolio career”: un profesionist își folosește aceeași experiență în mai multe proiecte și pentru mai mulți clienți, în loc să depindă de un singur loc de muncă.

De la Marriott la propriul startup

Raluca Epureanu are aproximativ 20 de ani de experiență în industria ospitalității, acumulată în 30 de țări și pe patru continente.

A absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat ulterior un Executive MBA la Saïd Business School, University of Oxford.

Timp de peste 15 ani a lucrat pentru Marriott International, unde a ajuns Senior Director of Events pentru regiunea Asia-Pacific, cu sediul la Hong Kong. În această poziție a coordonat o organizație care acoperea 750 de hoteluri și 23 de branduri din 24 de țări.

FlairMakers are trei cofondatori (FOTO): Raluca Epureanu, CEO, Alexis Sikorsky, CTO, și Massimiliano Savarese, Human Capital Expert.

Sikorsky spune că una dintre problemele dificile ale modelului de muncă flexibilă nu este găsirea oamenilor, ci infrastructura necesară pentru ca marile companii să poată lucra cu aceștia în siguranță.

„Nimeni nu adoptă talentul flexibil la scară până când nu sunt rezolvate părțile mai puțin spectaculoase: identitate, verificare, conformitate, contractare, plăți internaționale”, spune cofondatorul FlairMakers.

FlairMakers este activ și în România

Startup-ul operează deja și pe piața românească și a încheiat recent un parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.

Platforma acoperă trei niveluri de expertiză - operațiuni, management și executive & advisory - și se adresează atât companiilor care caută oameni pentru proiecte sau perioade determinate, cât și profesioniștilor care vor să lucreze pentru mai mulți clienți.

În 2026, FlairMakers a fost desemnată Hospitality, Tourism & Events StartUp of the Year în cadrul London UK StartUp Awards.