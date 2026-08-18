Camera de Comerț Britanico-Română (BRCC) tocmai și-a numit o directoare executivă

Camera de Comerț Britanico-Română (BRCC) anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, numirea Feliciei Alexandru în funcția de director executiv.

Începând cu 17 august 2026, Felicia Alexandru coordonează activitatea executivă a Camerei.

Ea „va pune în aplicare viziunea strategică a Consiliului Director și va contribui la dezvoltarea inițiativelor dedicate membrilor și comunității de afaceri româno-britanice”, a precizat organizația.

Numirea are loc într-un „moment de creștere a relațiilor economice” dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit sursei citate.

Comerțul bilateral cu bunuri și servicii a ajuns la 10,4 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate la finalul lunii martie 2026, în creștere cu 5,6% față de perioada similară anterioară, potrivit celor mai recente date ale UK Department for Business and Trade.

În noul său rol, Felicia Alexandru va avea ca priorități consolidarea dialogului dintre membrii BRCC, instituții și autorități, dezvoltarea programului de evenimente și inițiative al Camerei și facilitarea unor noi oportunități de colaborare, investiții și dezvoltare comercială pe cele două piețe, România și UK.

„Ne bucurăm să o avem pe Felicia alături de noi într-un moment important pentru evoluția BRCC și a relației economice dintre România și Regatul Unit. Experiența sa în diplomație, consultanță și coordonarea unor echipe complexe va susține implementarea direcției strategice stabilite de Consiliul Director. Ne propunem ca BRCC să fie un partener tot mai relevant pentru membrii săi, să faciliteze conexiuni de business cu rezultate concrete și să contribuie la transformarea potențialului bilateral în noi investiții și parteneriate”, a declarat Robert Uzună, Președintele Camerei de Comerț Britanico-Române.

„Preiau acest rol cu multă încredere, într-un moment excelent pentru legăturile noastre comerciale. Mă alătur echipei valoroase a BRCC cu dorința clară de a aduce o dinamică nouă și de a fi aproape de fiecare lider de business. Prioritatea mea este să ascult nevoile membrilor și să transform expertiza remarcabilă din rețeaua noastră în proiecte reale. Alături de Consiliul Director, vom transforma agenda ambițioasă a BRCC în rezultate concrete pentru comunitate, printr-un dialog strans cu autoritățile și un sprijin activ pentru extinderea companiilor românești și britanice pe cele două piețe”, a declarat Felicia Alexandru, Director Executiv al Camerei de Comerț Britanico-Române.

Experiență în diplomație și consultanță

Înainte de a se alătura BRCC, Felicia Alexandru a condus operațiunile din România ale Aperio Intelligence, companie britanică de consultanță în managementul riscului și business intelligence.

Anterior acestei poziții, a coordonat, începând cu anul 2021, echipele de due diligence din București și Cluj-Napoca ale companiei. Între 2008 și 2019, Felicia a lucrat în cadrul Ambasadei Marii Britanii la București. Experiența sa a fost completată de coordonarea unor programe de integritate publică în sectorul neguvernamental.

Felicia Alexandru este licențiată în științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și deține o diplomă de master în relații internaționale și studii europene din partea Central European University din Ungaria.

Felicia Alexandru s-a implicat activ și în inițiative cu impact social, prin activități de voluntariat dedicate drepturilor omului, combaterii discriminării și educației privind schimbările climatice.

Despre Camera de Comerț Britanico-Română

Camera de Comerț Britanico-Română (BRCC) se prezintă drept „principala organizație dedicată promovării comerțului bilateral și investițiilor dintre Regatul Unit și România”.

BRCC își asumă „misiunea de a facilita dialogul între companii și de a sprijini dezvoltarea relațiilor de afaceri”, ajutând firmele „să își dezvolte activitatea și să valorifice oportunitățile existente” în România și UK.

Fondată în anul 1998, BRCC funcționează independent și are birouri la Londra, București și Cluj-Napoca, valorificând o rețea extinsă de membri corporate și individuali pentru a crea oportunități de creștere și colaborare în cele două țări.