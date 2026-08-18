Aproape 30% din cererea de închiriere de spații din prima jumătate a anului 2026 vine din industria de producție (raport)

Producția câștigă teren pe piața industrială și logistică din România, pe măsură ce tot mai multe companii iau în calcul țara pentru activități de producție și nearshoring, aproximativ 28% din tranzacțiile de închiriere anunțate public în prima jumătate din 2026 vizând spații de producție, aproape dublu față de anul trecut și mult peste media obișnuită de 10-15%, arată un raport realizat de Colliers și transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În același timp, circa două treimi din cerere a venit din contracte noi sau relocări din spații mai puțin competitive. În total, tranzacțiile publice au ajuns la aproximativ 340.000 metri pătrați, cu circa 20% sub nivelul din prima jumătate a anului trecut, dar cu 47% peste media aceleiași perioade din 2017-2019.

„În ciuda tuturor factorilor geopolitici sau economici actuali, care nu sunt cei mai favorabili, evoluția arată mai degrabă o revenire la un ritm normal după anul record 2025 decât o slăbire de fond a pieței. Datele Colliers includ doar tranzacțiile pentru care există informații publice, iar o parte semnificativă a contractelor directe dintre proprietari și chiriași, fie că vorbim despre închirieri noi sau prelungiri, nu sunt anunțate public, astfel că nivelul real al activității poate fi mai ridicat. După un an excepțional, era firesc ca activitatea să se tempereze, iar prima jumătate din 2026 rămâne surprinzător de bună raportat la standardele istorice. Mai important decât scăderea volumului total este însă felul în care se schimbă cererea. Producția câștigă tot mai mult teren, vedem solicitări recurente pe care în urmă cu câțiva ani nu le aveam și un interes în creștere din partea producătorilor asiatici, în special chinezi, care analizează România ca bază de nearshoring pentru piața europeană. Pentru piața industrială și logistică, acest lucru este important, deoarece companiile de producție tind să fie chiriași mai stabili și să rămână pe termen mai lung”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers.

Potrivit datelor analizate de compania de consultanță, pentru fiecare euro cheltuit cu forța de muncă în domeniul transporturilor și depozitării, România generează aproximativ 2,7 EUR valoare adăugată, față de circa 1,7 EUR la nivelul Uniunii Europene. Datele despre forța de muncă întăresc și mai mult acest avantaj. În iulie 2026, niciuna dintre companiile din România din sectorul de depozitare și activități suport pentru transport incluse în sondajele periodice ale Comisiei Europene nu a indicat lipsa angajaților drept factor care limitează activitatea, față de 21% în zona euro, 49% în Polonia și 38% în Ungaria. România stă bine și în perspectiva atragerii de noi investiții în producție: o analiză din 2026 arată că 9 din 10 județe se află printre cele mai competitive zone din Europa pentru producători, alături în principal de regiuni din Polonia, Franța și Spania.

Un alt argument important este infrastructura, care începe să cântărească tot mai mult în deciziile companiilor. Autostrada A0 din jurul Bucureștiului crește atractivitatea unor zone considerate până recent secundare, inclusiv nordul Capitalei, în zona Buftea, dar și estul și sudul. Ritmul investițiilor este deja vizibil: România avea peste 1.400 kilometri de drumuri de mare viteză la începutul anului 2026, față de aproximativ 900 kilometri înainte de pandemie, iar peste 1.000 kilometri se află în diferite etape de construcție. În următorii cinci-șapte ani, rețeaua ar putea depăși 2.500 kilometri, iar împreună cu intrarea completă în Schengen terestru în 2025, această extindere poate conecta mai bine regiunile și aduce noi zone pe harta investițiilor industriale și logistice.

Pe măsură ce infrastructura se extinde și interesul companiilor se diversifică, și oferta de spații industriale și logistice continuă să crească. Stocul modern a ajuns la aproape 8,3 milioane metri pătrați la jumătatea anului, după ce a depășit pragul de 8 milioane de metri pătrați, iar cele mai multe livrări noi au fost în București. În următoarele două-trei trimestre ar putea fi adăugați încă aproximativ 500.000 metri pătrați. În același timp, competiția dintre dezvoltatori se intensifică: CTP și WDP rămân liderii pieței, dar VGP, Element Industrial, Logicor și Industra Parks își accelerează dezvoltările, în timp ce Lion’s Head, Garbe Industrial/Fortress și Hillwood pregătesc primele proiecte locale.

Concurența mai mare dintre proprietari ajută la limitarea presiunilor asupra chiriilor și menține piața mai echilibrată. Pentru un depozit bine amplasat, de aproximativ 5.000 metri pătrați, cu un contract de 5-7 ani, chiriile se situează în jurul valorii de 4,5-5 EUR/metru pătrat pe lună în zona Bucureștiului. În anumite locații și tranzacții, nivelul poate coborî spre 4 EUR/metru pătrat pe lună sau chiar sub acest prag. Rata de neocupare rămâne sub 10% în cea mai mare parte a țării, astfel că firmele care caută suprafețe mari nu găsesc întotdeauna imediat spațiile potrivite. Totuși, mai mulți proprietari au deja terenuri pregătite pentru noi dezvoltări în diferite regiuni, ceea ce susține oferta viitoare și păstrează piața relativ echilibrată.

„Pe termen scurt, companiile rămân prudente și amână unele decizii din cauza economiei mai slabe, a ajustărilor fiscale, a incertitudinii politice și a contextului extern dificil. Vedem mai puține cereri foarte mari ajunse într-un stadiu avansat, dar nu considerăm că acest lucru arată o schimbare de strategie față de România. Fundamentele pieței rămân solide: infrastructura se dezvoltă, raportul dintre costurile cu forța de muncă și productivitate este în continuare foarte competitiv, iar România are încă mai puține spații logistice raportat la populație decât alte piețe din regiune. În aceste condiții, atingerea unui stoc de 12-14 milioane de metri pătrați pare mai degrabă o chestiune de timp”, precizează Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies la Colliers.

Pentru restul anului, consultanții Colliers se așteaptă la o cerere mai redusă decât în anii record recenți, dar încă la un nivel bun comparativ cu perioada 2015-2019. Pe termen mediu și lung, perspectivele rămân pozitive, susținute de costurile competitive, productivitate, investițiile în infrastructură, aderarea completă la Schengen și deficitul de spații moderne raportat la populație și consum. În opinia Colliers, piața industrială și logistică rămâne unul dintre segmentele imobiliare cu cel mai mare potențial de dezvoltare din România.