Aplicația de transport Bolt intră în Republica Moldova. „Colaborare exclusivă cu companiile autorizate de taxi”

Aplicația estoniană de transport de persoane Bolt, care operează deja de 9 ani în România, pătrunde acum și în Republica Moldova, serviciile sale de ride hailing fiind disponibile la Chișinău, a anunțat, luni, Agenția Invest Moldova, într-un comunicat transmis publicației StartupCafe.ro. Instituția spune că în Moldova Bolt colaborează exclusiv cu firmele autorizate de taxi.

Anunțul oficial despre lansare a fost făcut la Moldova Business Week 2025.

Bolt aduce în Republica Moldova serviciul său principal – cursele cu taxiul (ride-hailing) – prin care pasagerii comandă o mașină în câteva secunde, alegând traseul dorit.

Un element-cheie al serviciului este integrarea plății electronice direct în aplicație.

Deși plățile cu cardul sunt tot mai frecvente pe piața moldovenească, „această funcționalitate oferă un nivel suplimentar de transparență și confort, sprijinind atât pasagerii, cât și șoferii” - a precizat instituția guvernamentală moldovenească de asistență pentru investitori.

Procesul de lansare a Bolt Taxi în Republica Moldova a durat aproximativ un an și a presupus adaptări fiscale și tehnice, precum și coordonare cu autoritățile pentru obținerea avizelor necesare. Această etapă complexă a asigurat conformitatea cu legislația locală și implementarea standardelor internaționale de calitate și siguranță promovate de Bolt.

„Lansarea serviciului de ride-hailing Bolt în Republica Moldova marchează un pas important atât pentru compania noastră, cât și pentru întreaga comunitate locală. Oferim oamenilor o alternativă sigură, rapidă și accesibilă de transport urban, care răspunde nevoilor unei societăți moderne. Bolt devine un partener de încredere pentru comunitatea locală și aduce soluții inovatoare de mobilitate, adaptate realităților din Republica Moldova” - a declarat declară Sorin Chiriac, CEO Bolt Moldova.

„Lansarea Bolt în Moldova nu înseamnă doar un serviciu digital modern, ci și integrarea țării noastre pe harta globală a mobilității. Atât locuitorii, cât și investitorii sau vizitatorii străini pot folosi aceeași aplicație internațională pentru a comanda un taxi local. Este un pas important pentru confortul utilizatorilor și pentru imaginea Republicii Moldova ca destinație conectată și aliniată la standarde globale”, a spus și Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții de la Chișinău.

„Noi oportunități de creștere pentru operatorii tradiționali” din Moldova

Agenția Invest Moldova consideră că „lansarea serviciului Bolt Taxi în Republica Moldova are un impact semnificativ asupra economiei locale și asupra pieței muncii”.

„Prin colaborarea exclusivă cu companiile autorizate de taxi, platforma digitală creează noi oportunități de creștere pentru operatorii tradiționali, sprijinindu-i să atragă mai mulți clienți și să își eficientizeze activitatea. Integrarea serviciului susține dezvoltarea sectorului transportului și generează oportunități financiare pentru șoferi, operatori de taxi autorizați și personalul de suport din companiile partenere” - a explicat instituția.

Lansarea a fost posibilă prin colaborarea cu autoritățile relevante, inclusiv prin facilitarea întâlnirilor tehnice cu MDED, SFS și CTIF, necesare pentru integrarea sistemului ECC Modular. Invest Moldova Agency a contribuit la accelerarea procesului, oferind suport instituțional și coordonare în etapa de pregătire legislativă și operațională.

Platforma estoniană de transport alternativ și livrări, Bolt, a fost lansată în anul 2013, la Tallinn, sub numele de Taxify, de către tânărul programator estonian Markus Villig, care avea 19 ani atunci și era încă la liceu. Între timp, compania a obținut investiții de 2,2 miliarde de dolari și a anunțat că ajuns la venituri anuale de 2 miliarde de euro.

În România, aplicația estoniană a intrat în anul 2016, când încă se numea Taxify. Bolt spune că este „lider de piață în România”, compania activând în 40 de orașe românești. Platforma este prezentă în România cu serviciile de transport la cerere, de închiriere de trotinete electrice, de livrare de mâncare (Bolt Food), livrare de produse alimentare și nealimentare (Bolt Market) și cu divizia de software development, care deservește toate subsidiarele din Europa ale companiei.

La nivel internațional, Bolt are peste 200 de milioane de utilizatori în mai mult 600 de orașe din peste 50 de țări din Europa și Africa.