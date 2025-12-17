6 din 10 investitori au văzut creșterea veniturilor companiilor în care au investit (raport)

86% din investitori spun că, în ultimul an, companiile în care investesc au devenit mai productive datorită AI, 71% au observat îmbunătățirea profitabilității, iar 66% creșterea veniturilor cu ajutorul tehnologiei, arată un raport, care mai spune că majoritatea investitorilor globali (61%) anticipează că tehnologia și Inteligența Artificială vor atrage cele mai multe investiții în următorii trei ani.

Tehnologia și AI-ul vor atrage investiții mai multe decât managementul activelor și averii (25%), energie și utilități (24%) și piețele bancare și de capital (19%), arată raportul PwC Global Investors Survey 2025.

Revoluția tehnologică susținută de inteligența artificială (AI) este considerată un generator de câștiguri în următorii ani, în condițiile în care așteptările privind evoluția economiei sunt rezervate. Doar puțin peste un sfert (28%) din investitorii chestionați estimează o creștere a economiei globale de peste 2% în următorul an.

„Investitorii globali plasează sectorul tehnologic în vârful priorităților pentru următorii trei ani arătând nu doar o preferință, ci o convingere că tehnologia și mai ales AI vor redefini fundamental modul de creare și distribuire a valorii în economie. Rezultatul transmite un semnal puternic și pentru companiile din România: adoptarea responsabilă și transparentă a inteligenței artificiale a devenit o cerință de bază pentru companiile care caută să atragă investiții, iar cei care amână riscă să piardă din competitivitate”, a declarat Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie PwC România.

Optimismul investitorilor legat de tehnologie are fundamente solide, în condițiile în care companiile din portofoliile lor demonstrează deja că inteligența artificială are impact în rezultatele financiare. Astfel, 86% spun că în ultimul an companiile în care investesc au devenit mai productive datorită AI, 71% au observat îmbunătățirea profitabilității, iar 66% creșterea veniturilor.

Peste trei sferturi dintre investitori (78%) sunt pregătiți să intensifice sprijinul pentru companiile care adopta transformarea bazată pe AI la nivel de întreprindere, o dovadă a încrederii crescânde că tehnologia poate fi nu doar un instrument de eficientizare, ci un catalizator pentru crearea de noi modele de business și oportunități de creștere, spun experții PwC.

În același timp, investitorii cer transparență din partea companiilor privind strategiile lor de transformare cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai puțin de 4 din 10 (37%) consideră că firmele oferă suficiente informații despre strategiile și politicile lor în domeniul AI.

Investitorii vor să vadă reziliență și inovație

Într-un context macroeconomic incert, investitorii îndeamnă companiile să-și consolideze reziliența și capacitatea de inovare.

Riscurile cibernetice (55%) și schimbările generate de tehnologie (53%) sunt văzute acum de investitori ca principalele riscuri pentru companiile din portofoliile lor, urmate de inflație (44%), volatilitate economică (43%) și conflicte geopolitice (42%), care erau în topul preocupărilor în anii trecuți.

Astfel, investitorii susțin creșterea cheltuielilor pentru transformare tehnologică (92%), securitate cibernetică (88%), creșterea agilității modelului de business (73%), conformitate cu reglementările (66%) și managementul lanțului de aprovizionare (64%).

Investitorii gândesc dincolo de limitele tradiționale și încurajează companiile să facă la fel. Astfel, trei sferturi (74%) anticipează creșteri superioare pentru companiile care îndrăznesc să exploreze oportunități dincolo de granițele tradiționale ale industriilor lor, iar două treimi (65%) văd riscuri mai mari pentru companiile care nu o fac.

Sustenabilitatea rămâne de asemenea în atenția investitorilor, 84% considerând că firmele ar trebui să mențină sau să crească investițiile în adaptarea la schimbările climatice.

Mesajul investitorilor este clar: transformarea tehnologică rămâne autostrada către creștere, dar reziliența și transparența sunt parapetele de protecție. Investitorii recompensează companiile care pot scala inovația în mod responsabil, cu o guvernanță clară, rezultate măsurabile și planuri credibile de a transforma tehnologia în valoare durabilă.

PwC Global Investor Survey 2025 reflectă opiniile a 1.074 de profesioniști din domeniul investițiilor din 26 de țări și teritorii, reprezentând firme de investiții, bănci, fonduri de private equity și capital de risc, fonduri speculative, fonduri de pensii, fonduri suverane și alte instituții financiare. Peste jumătate dintre organizațiile respondente administrează active de peste 50 de miliarde de dolari.