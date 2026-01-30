Apel de granturi în valoare de 1 milion EUR pentru sprijinirea startup-urilor din Republica Moldova

EU4Innovation East anunță, într-un comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro, că a lansat un Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1.000.000 EUR pentru consolidarea ecosistemului național de startup-uri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor și pregătire pentru investiții.

Apelul se adresează organizațiilor înregistrate în Republica Moldova, cu experiență dovedită în sprijinirea startup-urilor, a fondatorilor de startup-uri și viitorilor antreprenori, contribuind la parcursul Moldovei către o economie competitivă, bazată pe inovare.

Apelul este conceput pentru a susține întregul parcurs al unui startup, de la idee și validare timpurie, până la scalare și acces la investiții. Granturi de până la 250.000 EUR vor permite actorilor locali să implementeze programe de incubare și accelerare, hackathoane, bootcamp-uri, inițiative de mentorat, activități de implicare a diasporei și sprijin pentru pregătirea startup-urilor în vederea atragerii investițiilor, abordând astfel lacunele din peisajul antreprenorial al Republicii Moldova.

„Sprijinirea ecosistemelor de inovare din regiunea Parteneriatului Estic reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Prin EU4Innovation East, consolidăm capacitățile locale, stimulăm antreprenoriatul și creăm oportunități concrete pentru startup-urile din Republica Moldova de a se integra în lanțuri valorice regionale și internaționale”, a declarat Iwona Piórko, ambasadoarea UE în Moldova.

„Acest apel reprezintă o investiție strategică în viitorul inovării din Republica Moldova. Prin abilitarea organizațiilor locale să livreze programe de înaltă calitate pentru sprijinirea startup-urilor, contribuim la construirea unui ecosistem rezilient, în care ideile pot evolua în afaceri scalabile, conectate la piețele europene și globale”, a spus Charles Mathiaux, Director Adjunct al proiectului EU4Innovation East.

Mai multe informații, cum ar fi criteriile de eligibilitate și procedurile de aplicare, sunt disponibile în documentația oficială a Apelului de propuneri de proiecte, care poate fi accesată AICI.

EU4Innovation East joacă un rol esențial în regiunea Parteneriatului Estic, acționând pentru creșterea competitivității startup-urilor, îmbunătățirea accesului la finanțare și piețe, dar și prin consolidarea colaborării la nivel de ecosisteme.

Finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France, proiectul sprijină țările Parteneriatului Estic prin granturi țintite, consolidarea capacităților și conectivitate regională.

În Republica Moldova, EU4Innovation East se concentrează pe consolidarea capacității locale de inovare și a conectivității ecosistemului. În ultimul an, proiectul a sprijinit fondatori, studenți și inovatori moldoveni prin inițiative de dezvoltare a talentelor și evenimente antreprenoriale precum GigaHack și bootcampuri pentru startup-uri, a facilitat conexiuni între startup-urile moldovenești și investitori regionali și europeni și a susținut participarea acestora la evenimente internaționale importante, din domeniul tehnologiei și inovării.

De asemenea, EU4Innovation East a contribuit la dezvoltarea ecosistemului național de startup-uri prin sprijinirea unor evenimente tehnologice de referință din Republica Moldova (Startup Moldova Summit, TechVillage), stimulând colaborarea dintre startup-uri, investitori și alți actori ai ecosistemului și deschizând noi oportunități pentru expunere internațională și creștere sustenabilă.