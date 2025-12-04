Apartamentele s-au scumpit cu 15% față de anul trecut (Studiu). Diferențe uriașe la garsoniere în București. Singurul mare oraș în care locuințele s-au ieftinit

Prețurile apartamentelor din marile orașe au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, arată o analiză Storia - una dintre marile platforme de imobiliare.

Cel mai scump oraș din țară rămâne Cluj-Napoca, cun un preț mediu de 3.204 euro/mp, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp).

Cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp).

Constanța este singurul oraș în care prețurile au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.

Statisticile de mai sus se referă la prețurile cumulate ale apartamentelor, adică cele vechi și cele noi.

Apartamentele noi, mai scumpe la Timișoara, Craiova, Sibiu

Dacă ne referim separat la apartamentele noi, vom vedea că la Timișoara și la Craiova au crescut cu 20% față de anul trecut, iar la Sibiu cu 19%.

La nivel lunar, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere în noiembrie față de luna octombrie (6%), urmat de Timișoara (2%), în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere (- 3%).

În cazul apartamentelor vechi, Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26% față de anul trecut, urmat de Craiova (+20%) și Iași (+14%). Brașov și Sibiu au evoluții moderate (+8%), în timp ce creșteri semnificative s-au înregistrat la Timișoara (+9%), Cluj-Napoca (+10%), Constanța (+11%) și Oradea (+11%).

București: garsonierele vechi, mai scumpe cu 20.000 de euro decât cele noi

Capitala înregistrează cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. În luna noiembrie, prețul mediu solicitat a fost de 2.005 euro/mp pentru apartamentele noi - cu 15% mai mult decât anul trecut și de 2.554 euro/mp pentru cele vechi - în creștere cu 26% față de anul trecut.

Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă circa 74.200 euro, în timp ce una veche ajunge la aproape 94.500 euro. Diferența este deci de peste 20.000 de euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de peste 104.000 euro (nou) și aproape 133.000 euro (vechi), iar pentru trei camere, circa 1333.000 euro (nou) și peste 168.000 euro (vechi).

