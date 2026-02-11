Apartamente, spații comerciale și afaceri la cheie, scoase la licitație pe un site românesc specializat în active de la firme la ananghie

„Vânătorii de chilipiruri” au cumpărat, anul trecut, terenuri, clădiri, afaceri la cheie și alte bunuri în valoare totală de 32,6 milioane EUR, scoase la vânzare pe un site românesc de licitații cu active provenind de la firme care se confruntă cu dificultăți. În 2026, platforma online plănuiește să listeze la vânzare bunuri de 150 milioane EUR.

Platforma azitis.com spune că 90% din achizițiile făcute în 2025 reprezintă bunuri imobiliare – terenuri, clădiri și afaceri la cheie.

Cel mai scump activ fix vândut anul trecut a fost un teren cu suprafața de aproape 80.000 mp, cu construcții, în Sibiu, pretabil pentru dezvoltare imobiliară. A fost adjudecat de un investitor cu 7,84 milioane euro plus TVA.

„Apartamentele, spațiile comerciale și amplasamentele industriale au fost cele mai căutate bunuri imobiliare pe platformă în 2025. Anul trecut, am vândut imobile cu peste 29,4 milioane euro, în total, iar la începutul anului 2026 avem listate spre vânzare terenuri și clădiri în toată țara, în valoare de peste 80 milioane euro. Cele mai atractive oportunități de investiții rămân în zona rezidențial-comercială, însă observăm o creștere semnificativă a cererii și în segmentul logistic, care devine coloana vertebrală a noii economii. Cererea masivă pentru hale industriale situate în zone strategice e determinată de creșterea consumului online și de faptului că multe companii europene și americane și-au mutat producția mai aproape de casă pentru a evita blocajele globale”, a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Topul tranzacțiilor din 2025, în privința activelor imobiliare în distress, include un restaurant și o clădire de birouri din Râmnicu-Vâlcea (1,78 milioane euro), un teren cu construcții în Târgu-Jiu (1,48 milioane euro), un fost port la Dunăre, în Mehedinți (1,3 milioane euro) și o clădire de birouri în Timișoara (1,28 milioane euro) – toate aparținând inițial societății Hidroconstrucția, aflată în insolvență.

Cel mai licitat bun a fost însă un teren de circa 25.000 mp din localitatea Izlaz (131 de oferte). Pe de altă parte, printre cele mai scumpe bunuri mobile vândute se află și cele cinci carcase de avioane Boeing care au aparținut companiei Blue Air și care s-au adjudecat cu prețuri situate între 48.000 și 42.000 euro. În total, azitis.com a susținut anul trecut peste 2300 de licitații, a înregistrat peste 900.000 de utilizatori unici și aproximativ 9.7 milioane de vizualizări pe site, iar activele listate au avut peste 59 milioane de afișări. Valoarea totală a bunurilor listate în 2025 a depășit 125 milioane euro, din care s-au vândut peste 380 de bunuri, majoritatea la prima licitație.

În acest moment, azitis.com listează 542 bunuri împărțite în 11 categorii, de la construcții, utilaje, autoturisme, până echipamente și birotică, care însumează o valoare totală de peste 90 milioane de euro. Toate activele listate reprezintă oportunități de achiziții pentru orice persoane fizice și juridice, fiind vândute de companii în insolvență, faliment sau care se confruntă cu diverse situații de executare silită, ori de lichidare voluntară de portofolii.

Cel mai repede se vând autoturismele și utilajele de construcții, iar unul dintre cele mai căutate active este o clădire multifuncțională (S+P+Mez+4E+M), 1.748 mp utili, situată în seectorul 1 al capitalei, care are peste 23.000 de vizualizări și un preț de pornire stabilit la 980.000 euro. În acest moment, cel mai valoros bun de pe platformă e fostul hotel de patru stele Ramada, operațional, situat în Săcele, județul Brașov .

„În 2026 vom continua să dezvoltăm platforma pentru utilizatori cu noi instrumente care vor integra inteligența artificială. Cumpărătorii vor putea interacționa cu un asistent personal care îi va susține în crearea contului și în procesul de participare la licitații. În paralel, construim o zonă de gamification care va consilia cumpărătorii cu privire la investiția optimă într-un anumit activ, în funcție de scopul achiziției, dar și un simulator care le va permite utilizatorilor să vadă efectul final al transformării activului după achiziție – de exemplu, cum va arăta o construcție pe un teren liber. Circa 1 milion de euro estimăm că vom investi anul acesta în îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe azitis.com”, susține Vasile Godîncă-Herlea, fondatorul platformei.

Până la finalul anului 2026, compania își propune să listeze bunuri în valoare totală de peste 150 milioane euro și să înregistreze vânzări de peste 50 de milioane euro.