Românii din diaspora se pot preînscrie în programul Salt Ambassadors, lansat de Salt Bank. Ce avantaje promite banca digitală românească

Banca românească 100% digitală Salt anunță că dă startul preînscrierilor în programul Salt Ambassador, cu beneficii exclusive pentru românii din diaspora, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Preînscrierile se fac în perioada 19 – 29 martie. Astfel, românii care locuiesc în Italia, Spania, Franța, Germania, Olanda, Austria, Belgia, Irlanda și Portugalia își pot rezerva un loc pe lista de așteptare. Această etapă este esențială, astfel încât doar cei care s-au preînscris au șansa să intre în program.

„Preînscrierea este primul pas înainte de marele Salt în diaspora, care vine cu un produs dedicat românilor din afara țării: un cont principal în euro pentru viața de zi cu zi și un cont secundar în lei pentru lucrurile care îi leagă de oamenii dragi de acasă”, precizează Salt Bank.

Cei care vor să prindă unul dintre cele 25.000 de locuri în programul Salt Ambassadors trebuie să ocupe un loc pe lista de așteptare. Ulterior, în perioada 30 martie – 30 aprilie, cei înscriși vor trebui să își deschidă un cont Salt pentru diaspora.

Procesul se realizează prin descărcarea aplicației Salt Bank din Google Play sau App Store și parcurgerea pașilor de înrolare direct în aplicație.

Programul este disponibil pentru persoanele care au cetățenie română și sunt rezidente într-una dintre cele 9 țări: Italia, Spania, Franța, Germania, Olanda, Austria, Belgia, Irlanda și Portugalia.

„Românii din diaspora nu trăiesc într-o singură țară. Trăiesc între două lumi. Asta schimbă tot, inclusiv ce înseamnă bankingul pentru ei. Programul Salt Ambassadors este modul nostru de a construi împreună cu ei, nu pentru ei. Iar contul pentru românii din diaspora este doar începutul”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Salt Ambassadors oferă acces la Ambassadors Circle, o comunitate exclusivă care participă activ la construirea experienței Salt pentru diaspora. Membrii din comunitate vor fi printre primii care testează noile funcționalități, pot veni cu propuneri și pot influența lucrurile care apar în aplicație.

Programul mai vine și cu acces prioritar la evenimentele Salt dedicate comunității și un badge special în aplicație. Salt Bank spune că oferă 20 de euro cashback la prima plată către o companie aeriană sau o agenție de turism.

„Programul pentru Fondatori ne-a arătat clar. Când lansăm ceva cu sens, lucrurile se mișcă repede. Am stabilit un record în banking: 100.000 de oameni în 10 zile. Așa că, de data asta, mesajul e simplu: locurile nu stau”, a mai declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Pe 30 martie, Salt Bank lansează primul produs dedicat românilor rezidenți în una dintre cele 9 țări, care vine și cu alte funcționalități, inclusiv un card multicurrency în 17 valute și un curs de schimb valutar convenabil.

Produsul este gândit pentru românii care trăiesc între două țări și include un cont principal în euro pentru viața de zi cu zi și un cont în lei pentru transferuri către familie sau alte plăți din România. Utilizatorii își pot încasa salariul și plăti ca un localnic în țara în care trăiesc, dar în același timp pot trimite bani instant celor de acasă, direct din aplicație.

Pe lângă contul dedicat diasporei, utilizatorii au la dispoziție, în aplicația Salt, o serie de funcționalități utile: card multicurrency pentru plăți în 17 valute, cu unele dintre cele mai bune cursuri de schimb, transferuri instant în România și în UE, Subscription Manager pentru gestionarea mai simplă a abonamentelor, Automatic Saver pentru economisire, depozite cu dobânzi excelente atât în lei, cât și în euro, precum și plăți instant în euro, fără comisioane.

Utilizatorii beneficiază de plăți instant în lei, fără comisioane, și au la dispoziție Pay Tax, pentru vizualizarea și plata obligațiilor către statul român direct din aplicație, precum și Pay Bill, pentru plata facturilor din România, tot din aplicația bancară.