Timișoara: Eveniment Demo Day, la finalul unui accelerator pentru mobilitate urbană inteligentă

14 echipe și startup-uri își vor prezenta ideile de afaceri din domeniul mobilității urbane inteligente la finala Acceleratorului inVest – Urban Mobility Accelerator, în cadrul Demo Day, care va avea loc la Timișoara, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere AICI, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul va avea loc în 22 octombrie 2025, orele 17:00-19:00, la Cowork Timișoara @The Office (Calea Aradului 11).

Este prima colaborare din Europa între EIT Urban Mobility - inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și o Agenție pentru Dezvoltare Regională - ADR Vest, într-un astfel de program.

Din 51 de aplicații primite din toată Europa, au fost selectate 14 echipe în programul inVest – Urban Mobility Accelerator. Acestea au beneficiat de mentorat, acces în rețele de sprijin și finanțare în valoare totală de 259.000 EUR.

Finaliștii își vor prezenta pe scenă, în cadrul Demo Day, soluțiile de micromobilitate, livrare sustenabilă, integrarea inteligentă a transportului public, optimizarea traficului și mobilitate culturală.

Evenimentul va oferi publicului ocazia de a vedea pitch-urile live, de a înțelege traseul de la pilotare la piață și de a face networking aplicat cu reprezentanți ai orașelor și factori de decizie, investitori și parteneri tehnologici, spun organizatorii.

După finanțarea acestei prime etape a programului de către EIT Urban Mobility, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest va finanța cea de-a doua etapă în 2026, prin Programul Regional Vest 2021-2027. În această fază, startup-urile din cohorta 2025 vor fi eligibile să aplice pentru finanțare suplimentară și sprijin în vederea scalării soluțiilor lor.

„Pentru Regiunea Vest, mobilitatea este un capitol cheie al dezvoltării. Prin inVest, trecem de la prezentări la proiecte care se pot testa concret în teritoriu, cu un calendar clar de implementare. Îi invităm pe toți cei interesați să vină la Demo Day și să descopere soluțiile pregătite de pilotare în orașele noastre. Sunt multe idei bune, iar noi dorim să le susținem să crească aici, în Regiunea Vest, printr-un ecosistem local puternic. De aceea, la ADR Vest am dezvoltat un pachet de instrumente și parteneriate prin care sprijinim inovarea, tinerii antreprenori, startup-urile”, a declarat Sorin Maxim, director general ADR Vest.

„Demo Day nu este doar un final de program, ci momentul în care fondatorii își pun soluțiile în fața celor care pot decide următorul pas: municipalități, companii, investitori. Dacă vrei să vezi ce înseamnă mobilitatea urbană aplicată, dincolo de slide-uri, te așteptăm în sală. Înscrierea e deschisă!”, anunță Alexandra Hîncu, Project Manager inVest – Urban Mobility Accelerator.

„Ecosistemul timișorean crește când trecem de la demo la adopție. Demo Day nu e finalul, ci începutul: împreună, deschidem uși pentru testări, feedback din piață și scale-up în întreaga Regiune Vest”, a declarat Andrei Munteanu, Project Coordinator & Key Expert Venture Building Track, CEO Timișoara Cowork.

inVest – Urban Mobility Accelerator este primul accelerator din România dedicat exclusiv soluțiilor de mobilitate urbană. Prin mentorat, finanțare și conexiuni directe cu orașe și investitori, programul sprijină echipele cu idei de faceri și startup-urile să piloteze și să scaleze idei cu impact real în comunități. Ținta este scalarea soluțiilor de mobilitate urbană – de la dezvoltare regională la un impact european.

Această activitate este finanțată de EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Este cofinanțată de ADR Vest și implementată de Iceberg Plus și Cowork Timișoara.