Fonduri europene 2026: Ajutoare de câte 200.000 EUR pentru tineri fermieri. Proiectul de ghid AFIR DR-12

Tinerii fermieri din România vor putea obține ajutoare de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru investiții în ferme, printr-o nouă linie de finanțare din fonduri europene, scoasă în consultare publică.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, miercuri, proiectul de ghid al solicitantului pentru finanțarea DR-12 „ Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați cu vârsta de maximum 45 de ani”.

Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioadă de implementare de maximum trei ani și nu va depăși 200.000 de euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum:

din costurile eligibile pentru investiţiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alin (4), art. 73 din R. (UE) 2115/2021: care au vârsta de până la 40 ani (înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, deţin competenţe profesionale în raport cu proiectul și sunt șefi ai exploatației. 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari eligibili.

Astfel, fermierii beneficiari vor trebui să-și asigure din resurse proprii cofinanțarea de 20%, respectiv 35% din valoarea cheltuielilor eligibile, lus toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Fermierii eligibili vor avea la dispoziție un buget de 169.589.647 EUR, conform unui calendar mai vechi al AFIR.

Perioada consultării publice este de 10 zile calendaristice, începând cu data de 18.03.2026. Puteți transmite propunerile voastre pe adresa de e-mail consultare@afir.ro .

Condiții de eligibilitate la ajutoarele AFIR pentru tineri fermieri

Solicitanții eligibili sunt fermierii care au calitatea de şefi ai exploataţiei agricole pentru care se solicită sprijin, cu excepţia persoanelor fizice, şi care se fac parte dintr-una dintre următoarele categorii:

fermierii instalaţi care se încadrează în definiţia “tinerilor fermieri” conform alineatului (6) al art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, având vârsta de până la 40 de ani (înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;

fermierii instalaţi care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul subMăsurii (sM) 6.1 din PNDR 2014-2022, aşadar inclusiv tranziție (conform art.19 alin. (1) Reg. (UE) nr. 1305/2013), indiferent de vârsta de la momentul depunerii cererii de finanțare;

fermierii instalaţi care au vârsta de până la 45 de ani (înainte de a împlini 46 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare.

Calitatea de şef de exploataţie se aplică tuturor solicitanţilor DR 12 şi implică exercitarea controlului efectiv asupra exploatației şi deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul.

NU sunt eligibile la finanțare persoanele fizice (fără o formă de organizare a activității).

Pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-12, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție.

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO.

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Condiția de eligibilitate se verifică la momentul contractării.

Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației (să exercite controlul asupra exploatației) și să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul.

Sunt eligibili solicitanţii care au absolvit minimum 8 clase și care dețin competențe în raport cu proiectul, precum: competențe dobândite prin participarea la programe de iniţiere care presupun un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I4 de calificare profesională sau experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.

Solicitanţii justifică îndeplinirea condiției de eligibilitate prin orice document care atestă pregătirea profesională superioară minimului eligibil mai-sus prezentat, precum:

evaluarea în cadrul unui centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale de minimum Nivel I de calificare, ca urmare a experienţei profesionale

sau

formare profesională prin studii/ cursuri de calificare realizate de furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

studii medii/superioare.

Cheltuieli eligibile acoperite de fondurile nerambursabile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale.

Investiții corporale includ, de exemplu:

Construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);

Achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;

Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;

Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;

Utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;

Utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;

Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;

Producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să aibă calitatea de prosumator;

Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Investiții necorporale pot fi:

Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

Marketingul produselor obținute, etc.

Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute vor avea o valoare eligibilă de max. 5%.

Alte cheltuieli eligibile: