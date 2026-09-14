Antreprenorul român Dan Ostahie (Altex) schimbă brandul magazinelor Brico Dépôt România, după achiziție

Lanțul de magazine de bricolaj Brico Dépôt România, cumpărat de antreprenorul Dan Ostahie, fondatorul magazinelor electro Altex, devine BRICO, transformare susținută de o investiție de 50 milioane EUR în următorii 3 ani, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Schimbarea de nume și identitate vizuală face parte dintr-un proces amplu de transformare, prin care BRICO își construiește afacerea în jurul proiectelor clienților și a nevoii acestora de a ajunge mai simplu de la idee la rezultat, transmite compania.

Noua direcție va include modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și a serviciilor și integrarea tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale. BRICO va dezvolta, de asemenea, soluții complete pentru proiectele clienților, de la alegerea produselor până la livrare și montaj.

Povestea a început în martie 2002, odată cu intrarea Bricostore pe piața din România, a continuat sub brandul Brico Depot, iar astăzi intră într-o nouă etapă sub numele BRICO. În următoarele 6 luni, noua identitate va fi implementată treptat, în paralel cu modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și extinderea serviciilor.

„BRICO este un nou capitol al unei povești care a început în România în 2002, odată cu Bricostore, și a continuat prin Brico Depot. Păstrăm experiența construită în peste două decenii, dar schimbăm modul în care ne raportăm la client și la proiectele lui. Perspectiva noastră este să facem totul mai simplu! Modernizăm magazinele, dezvoltăm sortimentul și serviciile, investim în oameni și integrăm tehnologia și inteligența artificială pentru a ajuta clientul să treacă mai ușor de la o idee la un proiect concret. Și vrem să mergem până la capăt: de la alegerea produselor și finanțare până la livrare și proiecte complete, inclusiv montaj prin parteneri specializați. Poți să faci singur, poți să faci împreună cu noi sau putem găsi soluția completă pentru tine. Asta înseamnă pentru noi noul BRICO și filozofia Do it Together”, declară Dan Ostahie, CEO Altex România.

BRICO: „Do it Together”

Noua filozofie a brandului, „Do it Together”, este lansată prin campania #PusiPeTreabaImpreuna și pornește de la o realitate simplă: proiectele casei înseamnă mai mult decât alegerea unor produse. Înseamnă idei, alegeri, calcule, bugete, timp, transport, montaj și, uneori, ajutorul unui specialist. BRICO își propune să fie alături de client în aceste etape și să îi ofere libertatea de a alege cât vrea să facă singur și cât vrea să facă împreună.

Noua identitate BRICO a fost dezvoltată de Landor, care a contribuit și la dezvoltarea identităților unor branduri din grup, precum Altex și Credex.

Campania de lansare a fost realizată de Leo Burnett, desemnată agenția anului la EFFIE Awards de mai multe ori, inclusiv în 2025.

De la produs la proiect. Unde se va deschide primul magazin sub brandul nou

Lanțul de magazine își propune să treacă de la un model concentrat predominant pe vânzarea produselor către unul construit în jurul soluțiilor pentru proiectele casei.

Prin colaborarea cu parteneri și subcontractori specializați, BRICO dezvoltă progresiv showroom-uri dedicate și integrează treptat soluții bazate pe inteligență artificială, care să simplifice planificarea proiectelor, de la definirea nevoii până la estimarea cantităților și a bugetului.

Dezvoltarea rețelei face parte din programul de modernizare și dezvoltare, cu primul magazin nou, dezvoltat de companie, va fi deschis la Vaslui în acest an, următoarele proiecte urmând să fie anunțate ulterior.

Despre Grupul Altex România

BRICO face parte din Altex România, alături de Altex și Media Galaxy. Altex a cumpărat în 2025 rețeaua de 30 de magazine Brico Depot de la grupul Kingfisher, iar ulterior a trecut și la achiziția spațiilor în care acestea funcționau cu chirie. Grupul a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 8,2 miliarde lei, în creștere cu 7% față de anul precedent.

Rezultatele includ și contribuția operațiunilor Brico Depot, în urma fuziunii cu Brico Store România, finalizată la 1 octombrie 2025, cu un aport de aproximativ 350 milioane lei la cifra de afaceri în ultimul trimestru al anului.

Profitul net a scăzut cu 39% față de 2024, la 228 milioane lei, influențat de costurile de integrare a Brico Depot, precum și de investițiile în operațiuni. La finalul anului 2025, numărul total de angajați a ajuns la 7.102. Rețeaua însumează peste 165 de magazine sub cele trei branduri (Altex, Media Galaxy și Brico Depot) și o platformă online.