Doi antreprenori din Timișoara vor construi peste 400 de apartamente lângă Pădurea Băneasa. Blocurile vor avea până la 6 etaje și metrou în apropiere

Antreprenorii timișoreni Nicolae Gavra și Sorin Suru vor construi un ansamblu cu peste 400 de apartamente, birouri și spații comerciale în nordul Bucureștiului, lângă Pădurea Băneasa, după ce Consiliul Local Sector 1 le-a aprobat planul de urbanism la care lucrează din 2023.

Proiectul este pregătit prin Analog Construcții, pe un teren de circa 1,4 hectare de pe DN1. Clădirile de locuințe vor putea avea până la cinci etaje, iar cele destinate birourilor, serviciilor și comerțului vor ajunge până la șase etaje. Documentația permite o dezvoltare de peste 40.000 de metri pătrați, iar planurile făcute publice anterior indicau peste 400 de apartamente.

Planul de urbanism era esențial pentru investiție: fără aprobarea lui, dezvoltatorii nu puteau merge mai departe cu autorizarea construcțiilor. Proiectul a trecut în ultimii ani prin mai multe modificări, inclusiv în ceea ce privește accesul, distanțele dintre clădiri și configurarea corpurilor.

Blocuri lângă pădure, cu metrou în apropiere

Miza proiectului nu este doar dimensiunea, ci și amplasarea.

Terenul se află lângă Pădurea Băneasa, într-o zonă care s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani și unde se află deja proiecte rezidențiale precum Stejarii, The Ivy și Greenfield, alături de zona comercială Băneasa.

În plus, Magistrala 6 de metrou, aflată în construcție, va trece pe axa DN1. În apropiere sunt prevăzute stațiile Washington, Paris și Bruxelles, iar cea mai apropiată de proiect va fi stația Paris, în zona Liceului Francez.

Pentru un ansamblu cu câteva sute de apartamente, metroul schimbă semnificativ profilul zonei, care până acum a fost dependentă în mare parte de transportul auto.

Practic, între Băneasa și Centură se conturează un nou pol imobiliar, în care se suprapun proiecte rezidențiale, birouri, retail și hoteluri, pe fondul extinderii infrastructurii de transport.

Aceiași investitori mai pregătesc un proiect mare în zonă

Gavra și Suru mai au în pregătire, la aproximativ un kilometru distanță, transformarea unei clădiri neterminate într-un aparthotel cu 321 de camere.

Proiectul este dezvoltat prin Imobpractic și presupune o investiție estimată la aproape 22 milioane EUR.

Cele două dezvoltări îi plasează pe cei doi antreprenori printre investitorii care mizează clar pe transformarea coridorului DN1–Băneasa.

Cine sunt Nicolae Gavra și Sorin Suru

Nicolae Gavra și Sorin Suru sunt antreprenori din Timișoara, activi de mai mulți ani în construcții și imobiliare. Cei doi sunt cunoscuți în special pentru legătura lor cu constructorul Timcon și controlează mai multe firme prin care au derulat sau pregătit proiecte în vestul țării și în București.

Printre investițiile mai noi se numără și ERA District din Timișoara, dezvoltat printr-un parteneriat în care Gavra și Suru dețin împreună jumătate din compania proiectului.

În București, însă, pariul lor cel mai vizibil este acum nordul orașului, unde ansamblul cu peste 400 de apartamente și proiectul hotelier aflat în apropiere încep să contureze un portofoliu relevant pe aceeași axă de dezvoltare.