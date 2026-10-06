Târg de recrutare cu 5.000 de joburi, la București. Ce caută angajatorii și în ce domenii se fac cele mai multe recrutări

Un târg de recrutare cu 80 de companii și aproximativ 5.000 de locuri de muncă va avea loc în perioada 30–31 octombrie 2026, la Sala Palatului din București. Angajatorii vin cu poziții de la internship și entry-level până la joburi pentru profesioniști cu experiență, iar cele mai multe recrutări sunt în vânzări, customer support și IT.

Ediția de toamnă a Angajatori de TOP București reunește companii din inginerie, IT&C, servicii financiar-bancare, FMCG, retail, BPO, automotive și logistică.

Printre angajatorii anunțați se numără AECOM, Allianz Trade, Apa Nova, Arcadis Global Excellence Center, ASIROM, BAT România, Bunge România, DSV România, E-INFRA, ENGIE România, Genpact, Glovo, Goodyear, McDonald’s, MedLife, Mondelez România, OMNIASIG VIG, PENNY, PORR România, PPC România, SCOR, Servier Pharma România, Societe Generale Global Solution Centre Romania, Siemens Energy, SLB România, TELUS Digital și WORLDLINE.

Participarea la eveniment este gratuită, în baza unui CV Barcode.

Vânzările, customer support-ul și IT-ul au cele mai multe joburi

O analiză Catalyst Solutions realizată pe baza a peste 20.000 de anunțuri de recrutare arată că vânzările ocupă primul loc în clasamentul domeniilor cu cele mai multe poziții deschise, urmate de customer support și IT.

Ingineria se află pe locul al patrulea, urmată de contabilitate, achiziții, IT hardware, resurse umane și marketing.

În retail există în continuare planuri active de recrutare, iar în banking se caută tot mai multe profiluri care combină cunoștințele financiare cu abilități tehnologice, analiză de date și automatizare. Achizițiile și logistica înregistrează, de asemenea, un volum ridicat de recrutări.

În schimb, numărul oportunităților din automotive și producție este mai redus față de perioadele anterioare.

Angajatorii caută candidați care pot intra rapid în rol

Una dintre cele mai mari schimbări din piață este reducerea numărului de programe destinate studenților și proaspăt absolvenților.

„Sunt domenii în care există multe oportunități de carieră, dar și domenii în care volumul a scăzut destul de mult. Dacă ar fi să ne uităm la un tip de joburi care aproape au dispărut, aș include aici joburile pentru studenți și proaspăt absolvenți. Sunt mult mai puține programe față de anii anteriori și, pentru acești candidați, găsirea unui loc de muncă a devenit un job în sine. Pentru profesioniștii cu experiență, piața este ceva mai accesibilă: aproape jumătate dintre anunțurile analizate solicită minimum trei ani de experiență. Angajatorii caută tot mai des candidați «plug-and-play», capabili să se integreze rapid și să producă rezultate într-un interval scurt”, a declarat Dragoș Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions.

Datele arată astfel o piață mai accesibilă pentru candidații cu experiență și mai dificilă pentru cei care încearcă să obțină primul loc de muncă.

AI apare deja în denumirea a 3,5% dintre joburi

O altă tendință vizibilă în recrutare este creșterea cererii pentru competențe de inteligență artificială.

Aproximativ 3,5% dintre joburile analizate au AI chiar în denumirea rolului, față de circa 1–2% în urmă cu doi ani.

Companiile caută în special profesioniști seniori, precum software architects, specialiști în machine learning și manageri responsabili de implementarea soluțiilor AI.

Cerințele legate de inteligența artificială încep însă să apară și în programele de internship sau în joburile entry-level. Expunerea la instrumente precum ChatGPT sau Gemini poate reprezenta un avantaj pentru candidați.

Limbile străine pot face diferența la angajare

Centrele de servicii și shared services continuă să recruteze în România pentru poziții din financiar, resurse umane, achiziții și relații cu clienții.

Aproape 9% dintre anunțurile analizate solicită cunoașterea unei a doua limbi străine.

După engleză, care a devenit o cerință aproape implicită, germana este cea mai căutată, urmată de franceză și italiană. Sunt căutați și vorbitori de maghiară, poloneză, croată, sârbă, bulgară, greacă, finlandeză, daneză sau norvegiană și, mai rar, de japoneză, arabă sau chineză.

Zone speciale pentru candidați și întâlniri cu angajatorii

Pe lângă standurile companiilor și recrutarea pentru cele aproximativ 5.000 de poziții, ediția din această toamnă include și zone dedicate orientării și dezvoltării profesionale.

Organizatorii pregătesc un Gen Z Hub pentru studenți, absolvenți și candidați aflați la început de carieră, un Career Empowerment Hub dedicat dezvoltării profesionale, precum și zone specializate pe industrii.

Angajatori de TOP București are loc pe 30 și 31 octombrie 2026, la Sala Palatului.