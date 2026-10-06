Doi antreprenori români atrag 17 milioane de dolari pentru startup-ul lor AI din SUA. Siena ajunge la finanțări de aproape 30 milioane dolari

Startup-ul american de inteligență artificială Siena, fondat de antreprenorii români Andrei Negrău și Lisa Popovici, a obținut o finanțare Serie A de 17 milioane de dolari. Compania ajunge astfel la investiții totale de 29,7 milioane de dolari și vrea să-și extindă platforma prin care brandurile folosesc agenți AI pentru relația cu clienții.

Noua rundă de finanțare a fost condusă de fondul american York IE, cu participarea Joyance Ventures și a investitorilor existenți Aglaé Ventures, Sierra Ventures și Super Angel Fund, potrivit informațiilor publicate de companie marți, 6 octombrie 2026.

Siena va folosi banii pentru dezvoltarea unor noi agenți AI autonomi și pentru extinderea infrastructurii prin care companiile pot folosi aceeași informație despre un client în suport, vânzări, social media, voce sau retenție.

De la un agent AI pentru customer service la o platformă pentru întreaga relație cu clientul

Siena a început cu un agent AI destinat serviciilor de relații cu clienții. Între timp, startup-ul și-a extins produsul și încearcă să construiască ceea ce numește un „Agent of Record” pentru brandurile de consum.

Ideea este ca agenții AI și angajații unei companii să lucreze pornind de la același istoric al relației cu clientul, în loc ca informațiile să rămână separate între platformele de customer support, magazinul online, social media sau sistemele de abonamente.

Siena combină astfel informații din conversații cu date despre comenzi, abonamente, review-uri, programe de loialitate și informațiile interne ale brandului.

De exemplu, explicația dată de un client atunci când returnează un produs ar putea fi folosită ulterior de agentul AI care îi recomandă alte produse. Dacă aceeași problemă apare la mai mulți cumpărători, informația poate ajunge și la echipa companiei care răspunde de produs.

Startup-ul are deja agenți AI pentru customer service, cumpărături și social media, precum și soluții pentru interacțiuni vocale și analiza informațiilor provenite de la clienți.

„Ambiția noastră este ca agenții să gestioneze întregul parcurs al clientului, având la dispoziție tot acest context”, spune Andrei Negrău, cofondator și CEO al Siena.

Sute de branduri folosesc Siena

Compania spune că lucrează în prezent cu sute de branduri, printre care SPANX, FIGS, HexClad, Comfrt, Caraway și Kitsch, și că tehnologia sa automatizează, în unele implementări, până la 80% dintre interacțiunile cu clienții.

Potrivit Siena, platforma a procesat deja sute de milioane de interacțiuni cu consumatorii.

Unul dintre exemplele prezentate de companie este brandul Eskiin, unde agentul pentru social media ar fi crescut interacțiunile săptămânale din comentarii de la aproximativ 1.600 la 2.400 și ar fi redus cu cel puțin 15 ore pe săptămână timpul alocat de angajatul responsabil de social media.

În cazul SPANX, sistemul Siena ar fi identificat o creștere a reclamațiilor privind livrările într-o anumită regiune, problemă care a fost apoi asociată unui transportator.

Siena are sediul central la New York și circa 60 de angajați, potrivit datelor publicate odată cu anunțarea noii finanțări.

StartupCafe a scris despre Siena încă din 2023

StartupCafe.ro a scris despre startup-ul fondat de cei doi români în noiembrie 2023, când Siena anunța o finanțare de 4,7 milioane de dolari de la investitori precum Sierra Ventures, Pari Passu Ventures, SpaceStation Investments, Village Global, The Council și OpenSky Ventures.

La acel moment, compania era concentrată în principal pe platforma sa AI de customer service pentru comerțul electronic. StartupCafe scria atunci că Andrei Negrău, cofondator și CEO, și Lisa Popovici, la acea vreme cofondatoare și CMO, lansaseră startup-ul în SUA în 2022.

StartupCafe: Doi antreprenori români au obținut 4,7 milioane dolari, finanțare pentru startup-ul lor, în SUA

De atunci, Siena și-a extins produsul de la automatizarea serviciilor pentru clienți la o suită mai largă de agenți AI. Noua rundă de 17 milioane de dolari duce finanțările totale atrase de companie la 29,7 milioane de dolari.