Magazinele Altex, afaceri de peste 8,2 miliarde lei în anul 2025

Lanțul românesc de magazine Altex, controlat de antreprenorul Dan Ostahie, anunță, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 8,2 miliarde lei, în creștere cu 7% față de anul precedent.

Rezultatele includ și contribuția operațiunilor Brico Depot, în urma fuziunii cu Brico Store România, finalizată la 1 octombrie 2025, cu un aport de aproximativ 350 milioane lei la cifra de afaceri în ultimul trimestru al anului.

Profitul net a scăzut cu 39% față de 2024, la 228 milioane lei, influențat de costurile de integrare a Brico Depot, precum și de investițiile în operațiuni. La finalul anului 2025, numărul total de angajați a ajuns la 7.102. Rețeaua însumează peste 165 de magazine sub cele trei branduri (Altex, Media Galaxy și Brico Depot) și o platformă online.

Între 2015–2025, compania și-a triplat cifra de afaceri, evoluție susținută de dezvoltarea modelului omnichannel, extinderea rețelei de magazine, investițiile constante în digitalizare și diversificarea portofoliului de produse și servicii pentru casă și familie, transmite compania.

Altex România spune că își consolidează modelul de retail, care reunește electro-IT, bricolaj și produse pentru casă într-un singur ecosistem.

În același timp, compania continuă să își dezvolte componenta de soluții de finanțare prin intermediul Credex IFN, instituția financiară a grupului. Serviciile de plată flexibile sunt integrate la punctul de vânzare în rețeaua de magazine Altex, Media Galaxy și Brico Depot, precum și online. Cardul de credit Credex, lansat în 2025, permite plata în până la 12 rate fără dobândă pentru achiziții de peste 500 de lei, atât în magazine, cât și online.

„Odată cu achiziția Brico Depot, compania Altex intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Perspectiva noastră pentru următorul deceniu este dezvoltarea unui ecosistem care reunește magazinele fizice Altex și Brico, canalele online și mobile, precum și un marketplace specializat. Ne transformăm într-o destinație completă de home improvement iar obiectivul nostru este să devenim prima alegere a clienților pentru tot ceea ce înseamnă casă și îmbunătățirea locuinței. Vom continua să investim în tehnologie, eficiență operațională și experiențe integrate pentru clienți, alături de parteneri și selleri relevanți, cu focus pe adaptare la schimbările pieței”, a precizat Dan Ostahie, fondator și CEO Altex România.

Investiții 2026

Pentru 2026, magazinul românesc își propune continuarea investițiilor strategice, cu un buget de 400 milioane lei. În paralel, compania anunță îmbunătățirea platformei proprii de marketplace, care va funcționa sub umbrela brandului Altex și va include procese riguroase de verificare a sellerilor și standarde unitare de calitate. De asemenea, sunt avute în vedere proiecte dedicate consolidării brandului Brico, cu obiectivul de a întări poziția companiei în segmentul de home improvement.