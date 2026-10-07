Firmele din RoFintech au înregistrat afaceri de peste 285 milioane EUR, în 2025 (raport)

Cele 42 de companii membre ale Asociației Române de Fintech (RoFintech) au înregistrat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 285,1 milioane EUR, un rezultat net agregat pozitiv de 11,4 milioane EUR și un număr mediu cumulat de 1.113 angajați, potrivit unui raport realizat de firma KeysFin și transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Valoarea agregată a afacerilor este cu 245% peste cea prezentată pentru 2024. Comparația reflectă însă și extinderea eșantionului de la 29 la 42 de companii: 14 companii au fost adăugate, iar una a fost exclusă. Prin urmare, variația nu reprezintă exclusiv creșterea organică a acelorași companii.

SelfPay ocupă prima poziție în clasamentul companiilor analizate, cu o cifră de afaceri de 57,1 milioane EUR, în creștere cu 20% față de 2024. Urmează PayPoint Services, cu 54,9 milioane EUR, și Eazy Asigurări, cu venituri totale de 54,3 milioane EUR. Pentru asigurător, metodologia folosește veniturile totale în locul cifrei de afaceri.

Primele cinci companii concentrează aproximativ 74% din valoarea agregată a afacerilor. La nivel individual, raportul evidențiază și creșteri ale cifrei de afaceri pentru SymphoPay, de 86%, Lendox, de 54%, și Finqware, de 38%, comparativ cu 2024.

Profitabilitatea rămâne inegală

Dintre cele 42 de companii analizate, 22 au înregistrat profit, iar 20 au raportat pierderi în 2025. Rezultatul net agregat, calculat ca diferență între profiturile și pierderile companiilor, a fost de 11,4 milioane EUR.

SelfPay a înregistrat cel mai mare profit net din eșantion, de 7,8 milioane EUR, urmată de Petrol Solutions, cu 4,9 milioane EUR, și Europayment Services, cu 3 milioane EUR.

Datele conturează un ecosistem în care companiile profitabile coexistă cu afaceri pentru care atingerea unui rezultat financiar sustenabil rămâne o provocare.

În același timp, numărul mediu cumulat de angajați a ajuns la 1.113 în 2025. PayPoint Services este cel mai mare angajator din studiu, cu 234 de angajați, urmat de Smith & Smith, cu 191, și SelfPay, cu 95.

Bucureștiul concentrează aproximativ 80% din valoarea afacerilor companiilor analizate, confirmând rolul său central în ecosistemul reprezentat în raport.

Pentru 2026, KeysFin estimează continuarea creșterii afacerilor companiilor fintech, cu posibilitatea depășirii pragului de 300 milioane EUR.

Raportul „Romanian Fintech Industry — 2025, record year” oferă o imagine mai amplă asupra ecosistemului fintech reprezentat de RoFintech, reunind date despre dimensiunea companiilor, evoluția afacerilor, ocuparea forței de muncă și profitabilitate.

Acesta utilizează în principal datele financiare anuale raportate de companii la Ministerul Finanțelor, extrase în septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în EUR, folosind cursul mediu anual al BNR. StockEstate Crowdfunding a furnizat direct datele incluse în analiză. Rezultatele descriu cele 42 de companii membre RoFintech selectate pentru studiu și nu reprezintă o măsurare exhaustivă a pieței fintech din România.

Asociația Română de Fintech (RoFintech) reprezintă interesele companiilor de tehnologie financiară din România și susține inovația, colaborarea dintre startup-uri și instituțiile financiare tradiționale, precum și adoptarea soluțiilor digitale pe piața locală și regională.