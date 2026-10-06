Marketplace european pentru proiecte solare intră în România. Începe cu două proiecte fotovoltaice și baterii din Cluj

Marketplace-ul european Solmeria, pe care dezvoltatorii pot vinde individual proiecte fotovoltaice și de stocare a energiei, intră pe piața din România. Platforma începe cu două proiecte hibride solar și baterii din județul Cluj, cu o capacitate fotovoltaică totală de 6,2 MWp și sisteme de stocare de 24 MWh.

Solmeria este o platformă B2B care pune în legătură dezvoltatorii de proiecte regenerabile cu investitori, producători independenți de energie (IPP), constructori EPC și alți dezvoltatori interesați să cumpere proiecte.

Modelul pe care compania încearcă să îl aducă și în România este diferit de tranzacțiile clasice în care mai multe proiecte sunt grupate și vândute într-un singur portofoliu. Pe Solmeria, fiecare proiect poate fi scos separat la vânzare și prezentat unor potențiali cumpărători selectați în funcție de dimensiune, tehnologie și stadiul de dezvoltare.

Platforma susține că o tranzacție poate ajunge de la publicarea proiectului la semnarea contractului de vânzare în aproximativ trei săptămâni. Solmeria nu percepe un tarif fix de tip retainer, ci un comision în cazul în care tranzacția se încheie.

Proiectele mici de energie caută cumpărători

Una dintre piețele pe care mizează compania este cea a proiectelor regenerabile de dimensiuni mai mici.

Potrivit Solmeria, proiectele de 2-10 MWp pot fi mai greu de tranzacționat prin procesele clasice de M&A, în condițiile în care costurile intermedierii și ale verificării documentației fac mai atractive portofoliile mari.

Compania susține că gruparea mai multor active într-un portofoliu poate avea și un alt efect: proiectele mai slabe pot reduce valoarea celor mai bune și pot prelungi procesul de due diligence.

Este o nișă care devine relevantă și în România, unde s-au acumulat în ultimii ani numeroase proiecte fotovoltaice și de stocare aflate în diferite faze de dezvoltare.

StartupCafe a scris recent și despre platforma bulgară ADEX Energy, care a intrat în România cu un sistem de optimizare și tranzacționare a energiei, precum și despre platforma bazată pe inteligență artificială adusă de Alive Capital și enspired, care decide când energia din baterii trebuie cumpărată sau vândută.

StartupCafe a mai prezentat anterior și startup-uri românești care au mizat pe modelul marketplace în energie, precum NRGI.ai, o platformă care conecta furnizorii de electricitate și gaze cu clienții IMM.

Primele proiecte puse la vânzare în România sunt în Cluj

Solmeria începe operațiunile locale cu două proiecte hibride fotovoltaice și de stocare amplasate în județul Cluj.

Primul are o capacitate fotovoltaică de 4,2 MWp și o baterie LFP cu puterea de 4 MW și capacitatea de 16 MWh, dimensionată pentru patru ore de stocare.

Al doilea proiect are 2 MWp fotovoltaic și un sistem BESS de 2 MW/8 MWh.

Împreună, proiectele ajung la 6,2 MWp solar și 24 MWh capacitate de stocare. Ambele au avize tehnice de racordare la medie tensiune, 20 kV.

Proiectele beneficiază și de granturi europene nerambursabile. Pentru primul, ajutorul indicat este de aproximativ 1,08 milioane EUR, iar pentru al doilea, de aproximativ 450.000 EUR, respectiv circa 1,5 milioane EUR cumulat.

Potrivit documentației transmise de companie, finanțarea europeană acoperă aproximativ jumătate din costurile eligibile. Terenurile sunt asigurate prin drept de superficie pe 30 de ani, iar proiectele combină instalațiile agrivoltaice cu baterii amplasate în același amplasament. Cele două active pot fi cumpărate separat sau împreună.

Peste 300 de cumpărători înregistrați pe platformă

Solmeria spune că are în prezent peste 300 de cumpărători înregistrați în Europa, o parte importantă provenind din Franța și Italia.

Pentru dezvoltatorii români, miza platformei este accesul direct la aceste companii fără construirea propriei rețele internaționale de cumpărători.

De cealaltă parte, investitorii și dezvoltatorii străini pot folosi platforma pentru a găsi proiecte locale fără să își creeze de la început o echipă de prospectare în România.

Solmeria pregătește un teaser anonimizat al proiectului și realizează punerea în legătură între cele două părți, însă proprietarul proiectului își alege cumpărătorul și negociază direct tranzacția.

„Dezvoltatorii știu să vândă un proiect. Ce pierd este timpul necesar pentru a găsi cumpărătorul potrivit”, spune Maxime Courtaigne, CEO-ul Solmeria.

Potrivit acestuia, România este o piață în care există proiecte mai mici, bine structurate, care pot fi ignorate în procesele clasice de vânzare în portofoliu, în timp ce există cumpărători europeni interesați să intre pe piața locală.

De la Ferme Solaire la un marketplace european

Solmeria este noua marcă sub care operează compania franceză Ferme Solaire SAS, societate înregistrată la Aix-en-Provence, Franța. Compania a lucrat inițial în zona de identificare și calificare a terenurilor pentru dezvoltatori de proiecte fotovoltaice și susține că are peste 150 de dezvoltatori parteneri, peste 4 GW de proiecte aflate în proces de autorizare și o bază de circa 25.000 de proprietari de terenuri.

Marketplace-ul a fost lansat în Franța în iulie 2026. Potrivit datelor furnizate de companie, platforma a pornit cu 25 de proiecte, dintre care 18 se află deja în discuții de vânzare.

Pipeline-ul declarat a ajuns la 500 MWp de proiecte fotovoltaice și 100 MW de stocare. După Franța, Solmeria s-a extins în Italia, iar România este următoarea piață. Compania spune că vrea să ajungă la acoperire europeană până în vara anului 2027.