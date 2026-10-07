Schimbări în grupul City Grill: Lanțul de restaurante are un nou CEO

Lanțul de restaurante City Grill Group anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că are un nou CEO (director general).

City Grill Group, printre cele mai mari lanțuri de restaurante cu capital românesc, are o nouă structură de conducere, începând cu august 2026. Astfel, Carmen Polcovnicu, în companie din 2005, preia funcția de CEO de la Daniel Mischie, care va trece în rolul de președinte executiv și se va concentra pe strategia de dezvoltare a grupului, noile achiziții și parteneriatele cu antreprenori din industrie. Totodată, Ionuț Ceban, care și-a început parcursul în grup în 2007 la Caru' cu Bere, devine director de operațiuni.

„City Grill se transformă ca să răspundă nevoilor generațiilor noi: Y, Z și Alpha. Ca fondatori, responsabilitatea noastră este acum să construim un ecosistem de lideri tineri care să asigure trecerea de la o generație la alta. Împreună cu Daniel, alegem cu atenție strategiile de creștere, inclusiv cele de M&A. Ne adaptăm și inovăm, iar în acest proces folosim creativitatea echipelor și avantajele pe care le aduce AI-ul. Am încredere în Daniel, dar și în generația următoare de lideri, Carmen și Ionuț, că vor duce compania la următorul nivel", spune Dragoș Petrescu, președinte City Grill Group (neexecutiv).

Daniel Mischie, co-fondator al Grupului City Grill, a preluat funcția de CEO în ianuarie 2017, pe când în grup erau 17 restaurante și cafenele. Sub conducerea lui, City Grill a ieșit din București, prin preluarea Marty Restaurants din Cluj, și și-a extins businessul dincolo de restaurante, în evenimente, hotelărie și producție pentru retail. În prezent, grupul operează 44 de locații și are o cifră de afaceri aproape triplă față de acel moment.

„Am construit City Grill pornind de la ideea că restaurantele bune sunt conduse de oameni care cunosc fiecare detaliu al casei. Carmen și Ionuț au crescut odată cu grupul. Au condus restaurante, branduri și echipe și știu din experiență ce înseamnă o seară plină la Caru' cu Bere sau la Hanu' lui Manuc. La dimensiunea la care am ajuns, e momentul ca grupul să fie condus de ei, iar eu să mă concentrez pe direcțiile strategice de termen lung ale grupului", a declarat Daniel Mischie, președinte executiv City Grill Group.

Carmen Polcovnicu, în vârstă de 43 de ani, face parte din echipă de mai bine de 20 de ani: a fost brand manager City Grill, apoi brand manager Hanu' lui Manuc, iar cea mai recentă funcție ocupată a fost de director de operațiuni, coordonând activitatea întregului portofoliu.

„Sunt în City Grill din 2005 și am învățat businessul din interior, de la brandurile City Grill și Hanu' lui Manuc până la operațiunile întregului portofoliu. În acești ani, clienții noștri s-au schimbat, iar generațiile Y și Z reprezintă deja circa 35% dintre ei. Își aleg restaurantul după atmosferă și experiența socială, iar pentru ei gândim conceptele noi și adaptăm restaurantele existente, de la design până la muzică. Clienții revin pentru felul în care se simt la noi, iar asta depinde de fiecare om din echipa noastră. De aceea, modul în care formăm și păstrăm oamenii contează la fel de mult ca brandul nostru comercial", explică Carmen Polcovnicu, CEO City Grill Group.

Ionuț Ceban, în vârstă de 42 de ani, a intrat în grup în 2007, la Caru' cu Bere, a condus restaurantele City Grill Covaci și Buongiorno Victoriei, iar din 2021 a fost brand manager Hanu' lui Manuc, o locație cu o istorie de 220 de ani.

„Experiența din restaurante m-a învățat că oamenii își amintesc o seară în oraș prin detalii: cum au fost primiți, cum au fost serviți și cum s-au simțit la masă. În operațiuni, îmi propun să lucrez exact pe aceste detalii, ca experiența din fiecare restaurant al grupului să devină și mai memorabilă", a declarat Ionuț Ceban, director de operațiuni, City Grill Group.

Și restaurantele intrate în ultimii ani în portofoliul grupului, Marty și Aubergine, sunt conduse de o nouă generație de leadership: Cosmin Chiorean este noul managing director Marty, iar Jan Stoian a preluat poziția de managing director Aubergine. Ronen Meri, fondator Aubergine, rămâne alături de echipa integrată deja operațional în grup.

Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru' cu Bere, Hanu' lui Manuc, Pescăruș, Hanu' Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu, dar și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.

Amintim că în 2026, grupul a deschis cafeneaua-bistro din Cazinoul din Constanța, a anunțat o investiție de 7 milioane de euro, eșalonată pe doi ani, într-o nouă unitate de producție pentru ready meals și a alocat un buget de investiții de 6,5 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea restaurantelor. Grupul a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro și are ca țintă pentru acest an pragul de 100 de milioane de euro.