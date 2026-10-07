Noile reguli UE pentru ambalaje: Ce obligații au producătorii români care livrează în țările din Uniune (consultanți)

Aplicarea Regulamentului UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), începând cu 12 august 2026, schimbă semnificativ obligațiile de conformare la care se supun producătorii români atunci când livrează produse ambalate către clienți din alte state membre, punctează doi consultanți într-un material de opinie transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Noul regulament schimbă modul în care producătorii din România gestionează obligațiile privind ambalajele în UE. PPWR extinde responsabilitatea privind ambalajele, până acum limitată la produsele vândute local, către firma care l-a produs și l-a livrat către o persoană juridică sau o persoană fizică din alt stat UE, dacă sunt văzute drept consumatori, spun Adrian Teampău, Director, Taxe de mediu și Economie circulară, și Anca Andrei-Cimbru, Manager, Taxe de mediu și Economie circulară, de la Deloitte România.

Redăm integral materialul de opinie:

Când devine producătorul român responsabil într-un alt stat membru?

În multe situații, producătorii români consideră că obligațiile lor se limitează la România deoarece ambalarea produselor are loc local. Totuși, din perspectiva noului Regulament UE, analiza nu se oprește la locul ambalării. Relevant este statul membru în care produsul ambalat este pus la dispoziția utilizatorului final (persoana fizică sau juridică) și cine este operatorul considerat producător conform legislației aplicabile.

În cazul vânzărilor directe către clienți din alte state membre, producătorul român poate deveni titularul obligațiilor în fiecare stat în care produsele ambalate sunt introduse pe piață. Acest lucru este valabil în special pentru vânzările la distanță către consumatori, unde regulile PPWR urmăresc să evite situațiile în care ambalajele ajung pe piață fără un operator responsabil identificat. Regulile se aplică și pentru celelalte situații.

Livrările spre alt stat UE implică o analiză distinctă pentru fiecare flux comercial

Totuși, nu toate livrările în Uniunea Europeană generează aceleași obligații. Un producător român care vinde către un distribuitor local într-un stat membru poate avea un regim diferit față de un producător care vinde direct prin magazin online către consumatori din același stat.

De asemenea, trebuie analizate separat ambalajele de vânzare, ambalajele grupate și ambalajele de transport. În anumite situații, responsabilitatea pentru diferitele categorii de ambalaje poate reveni unor operatori diferiți, în funcție de structura contractuală și de modul efectiv în care produsele sunt introduse pe piață.

Reprezentantul autorizat devine o componentă esențială a conformării

Pentru anumite fluxuri transfrontaliere, Regulamentul UE impune desemnarea unui reprezentant autorizat în statul membru în care există obligații. Acesta acționează în numele producătorului și facilitează îndeplinirea obligațiilor de înregistrare, declarare și finanțare a gestionării deșeurilor de ambalaje.

În practică, producătorii români care comercializează produse în mai multe state membre trebuie să analizeze dacă este necesară desemnarea unor reprezentanți autorizați și să verifice cerințele specifice aplicabile fiecărei țări. Lipsa unei astfel de evaluări poate genera situații în care obligațiile există, dar nu sunt îndeplinite corespunzător.

Datele privind ambalaje trebuie să fie urmărite la nivel de stat UE

Una dintre provocările majore pentru producători este capacitatea de a identifica ce cantități de ambalaje trebuie declarate efectiv în fiecare stat membru. Sistemele dezvoltate pentru raportarea locală pot să nu fie suficiente pentru a răspunde cerințelor de conformare transfrontalieră.

Companiile trebuie să poată demonstra tipul ambalajului, materialul utilizat, masa acestuia, destinația produsului și statul membru în care ambalajul este pus la dispoziția utilizatorului final. În lipsa unor procese robuste de colectare și validare a datelor, riscul unor raportări incomplete crește semnificativ.

Cum ar trebui să se pregătească producătorii români?

Prima etapă este realizarea unei radiografii complete a fluxurilor de vânzare către alte state membre și identificarea statelor în care există aceste obligații. Ulterior, trebuie să efectueze o analiză a responsabilităților pentru fiecare model de distribuție și să verifice dacă sunt necesare înregistrări locale sau reprezentanți autorizați.

Echipele de vânzări, logistică, fiscalitate, mediu și juridic dintr-o companie trebuie să utilizeze aceeași clasificare a ambalajelor și aceleași reguli de alocare a responsabilităților și metodă de ținere a informațiilor privind materialele de ambalare.