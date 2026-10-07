Bogdan Clipici, fondator al startup-ului Stailer, devine manager regional al Bolt for Business pentru România, Polonia și Ucraina

Bogdan Clipici, fondator al startup-ului Stailer și manager al Bolt for Business România, este numit acum Regional Manager pentru dezvoltarea ofertei Bolt pentru călătoriile de afaceri, supervizând creșterea comercială și extinderea în piață în Polonia, Ucraina și Romania, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Numirea vine ca urmare a rezultatelor obținute în România, care a crescut cu 100% în ultimii doi ani, fiind una dintre cele mai importante piețe la nivel global pentru ramura de mobilitate corporate a Bolt. De asemenea, Clipici a reușit să construiască în Bolt for Business România o cultură puternică generată de o echipă formată din top performers.

În noul rol, misiunea sa este să crească cota de piață și să dezvolte echipe performante care să ajute companiile din regiune să își optimizeze costurile de transport, să îmbunătățească controlul asupra cheltuielilor de mobilitate și să crească satisfacția angajaților, transmite compania.

„Sunt onorat că pot să mă alături conducerii regionale a Bolt for Business, sunt convins că experiența acumulată până acum în cadrul Bolt și nu numai mă va ajuta să reușim să atingem obiectivele de creștere la nivelul regiunii, asigurând totodată serviciul de calitate pe care clienții îl caută atunci când aleg Bolt for Business. În ceea ce privește țările de care mă ocup acum, reamintesc că în numai doi ani, România a crescut numărul de companii active care folosesc serviciile Bolt for Business ajungând la peste 5.000. Polonia este piața în care vedem cel mai mare potențial din regiune, planurile noastre fiind să creștem de cinci ori în următorii trei ani. Iar în Ucraina, în ciuda situației actuale, vedem oportunități de creștere, în special în zona vestică a țării, acolo unde există o stabilitate ceva mai mare”, a declarat Bogdan Clipici, Regional Sales Manager Bolt for Business.

Lansat în 2018, Bolt for Business facilitează utilizarea aplicației Bolt pentru nevoile de business, oferind servicii de ride-hailing, livrare de mâncare și micromobilitate. Bolt for Business este disponibil în peste 50 de piețe, cu peste 70.000 de companii care utilizează serviciul la nivel global, conform datelor din decembrie 2025.

Bogdan, alături de antreprenorul Andrei Ursachi, a co-fondat Stailer în 2020 și a extins startup-ul, care a strâns 2,5 milioane EUR în trei runde de finanțare.