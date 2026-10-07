Un antreprenor cu experiență vrea să bage AI-ul în primăriile din România

Antreprenorul clujean Sandu Băbășan, cunoscut pentru afacerile sale din IT și comerț online și pentru investițiile în mai multe startup-uri românești, lansează o nouă afacere în inteligență artificială. Platforma aiUltra vrea să ducă AI-ul în primării, dar și în birourile notarilor, executorilor judecătorești, avocaților și practicienilor în insolvență.

Noua platformă este dezvoltată de Fast Forward Development, companie fondată și condusă de Băbășan, și este construită pentru activități în care profesioniștii lucrează cu volume mari de documente, termene și obligații legale. aiUltra acoperă, în prezent, opt domenii profesionale și peste 400 de tipuri de acte adaptate legislației și modului de lucru din România.

Băbășan este un nume cunoscut în ecosistemul tech clujean. A fost implicat, alături de Vlad Stănescu, în dezvoltarea companiei de software MindMagnet, vândută în două etape către PitechPlus, iar ulterior a dezvoltat Blugento, companie specializată în soluții de comerț online.

În martie 2026, antreprenorul povestea pentru urmăritorii săi cum a ajuns să vândă MindMagnet după șapte ani de dezvoltare, într-o perioadă în care competiția pentru programatori în Cluj devenise foarte puternică. StartupCafe a scris atunci despre experiența lui Sandu Băbășan ca antreprenor IT.

Ce face noua platformă aiUltra

Spre deosebire de un chatbot AI generalist, aiUltra este construit în jurul documentelor și procedurilor specifice fiecărui domeniu profesional.

Platforma poate lucra direct cu documentele și folderele existente într-o organizație, fără ca întreaga arhivă să trebuiască mutată într-un sistem nou. Poate identifica informațiile relevante dintr-un dosar și genera proiecte de acte în formatul utilizat deja de instituție sau de biroul profesional, inclusiv cu structura, antetul și formulările proprii.

Sistemul poate extrage și termene din documente și le poate centraliza într-o agendă comună, indicând documentul din care a preluat informația.

Pentru reducerea riscului ca modelul AI să „inventeze” informații, anumite operațiuni sunt separate de partea generativă. Datele care nu există în documentele-sursă sunt marcate ca lipsă, iar actele normative citate pot fi verificate online pentru a vedea dacă mai sunt în vigoare, au fost modificate sau abrogate. Termenele, valabilitățile, cotele și alte valori determinate după reguli sunt calculate separat, în cod.

Verificarea finală și semnarea documentului rămân însă în responsabilitatea profesionistului care utilizează sistemul.

„Am construit aiUltra pornind de la felul în care oamenii lucrează efectiv în aceste profesii. Un notar, un executor, un practician în insolvență sau un funcționar lucrează zilnic cu zeci de documente, termene, reguli și informații care trebuie verificate înainte de a ajunge într-un act. În final, acel document este asumat și semnat de un om”, spune Sandu Băbășan.

AI pentru primării: de la certificatul de urbanism la achiziții publice

Una dintre piețele vizate de noua afacere este administrația locală.

Pentru primării, aiUltra include instrumente pentru urbanism, achiziții publice și activitatea juridică. Într-o demonstrație făcută pe un dosar fictiv de urbanism, platforma a generat, potrivit dezvoltatorilor, în aproximativ două minute un proiect de certificat de urbanism, pe baza cererii, a extrasului de carte funciară și a memoriului din dosar. Informațiile care lipseau au fost semnalate separat funcționarului.

În zona juridică și a achizițiilor, sistemul poate lucra cu avize de legalitate, contracte, răspunsuri la contestații, referate de necesitate, note justificative și caiete de sarcini. Pentru executori poate realiza, între altele, calcule privind onorariile, cheltuielile și distribuirea sumelor, iar în insolvență poate genera documente precum planuri de distribuție sau tabele preliminare.

Platforma poate urmări și informațiile publicate pe Portalul instanțelor și poate semnala modificările apărute într-un dosar.

De la e-commerce și birouri inteligente la inteligență artificială

Sandu Băbășan este antreprenor din 2005, iar o bună parte din parcursul său profesional s-a desfășurat în jurul tehnologiei și al comerțului electronic.

În 2009, împreună cu alți antreprenori, a dezvoltat MindMagnet, agenție care realiza magazine online pentru clienți internaționali. PitechPlus a cumpărat 51% din companie în 2016 și restul de 49% în 2018. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Ulterior, Băbășan a fost unul dintre antreprenorii din spatele Blugento, companie clujeană specializată în soluții de eCommerce. În 2019, Blugento a atras o investiție de 1 milion de euro de la grupul polonez R22.

În 2020, antreprenorul a lansat și Nooka Space, o rețea de birouri individuale inteligente, rezervabile printr-o aplicație. Proiectul ajunsese în mai multe țări europene, iar în 2022 a câștigat etapa regională a Startup World Cup și s-a calificat la finala competiției din San Francisco.

Un an mai târziu, Sandu și Sergiu Băbășan și-au vândut participațiile în Nooka Space unui investitor strategic și au anunțat că se vor concentra pe alte business-uri tehnologice. La acel moment, în 2023, cei doi frați erau acționari în nouă companii: Footprints AI, TINIA, Blugento, Autodeal, Robin Good, StageMe, Bookr, iVox și CashControl.

Unul dintre pariurile lor a fost Footprints AI, platformă de retail media fondată de Dan Marc. Startup-ul a atras în 2025 o rundă de finanțare de 2,3 milioane de euro, condusă de Catalyst România, la care au participat și investitorii existenți.

Băbășan a intrat și în zona tehnologiilor pentru raportarea de sustenabilitate. În 2024, Sandu și Sergiu Băbășan au anunțat Indicathor ESG, o platformă bazată pe inteligență artificială pentru automatizarea colectării datelor și generării rapoartelor ESG.

aiUltra continuă astfel orientarea antreprenorului spre produse AI, dar atacă o piață diferită: procesele administrative și profesiile puternic reglementate, în care documentele, legislația și protecția datelor sunt esențiale.

Cum vrea aiUltra să protejeze datele din dosare

Problema protejării informațiilor este cu atât mai importantă în domeniile vizate de platformă, unde documentele pot conține CNP-uri, conturi bancare, date din actele de identitate sau alte informații sensibile.

Dezvoltatorii susțin că aceste date sunt anonimizate înainte ca textul să fie trimis modelului AI. Fișierele pot rămâne pe computerele utilizatorilor sau pe infrastructura proprie a instituției, iar procesarea informației are loc în Uniunea Europeană. Potrivit companiei, furnizorul modelului AI nu păstrează datele procesate.

Andrei Buze, directorul tehnic (CTO) al Fast Forward Development

„Pentru noi, securitatea înseamnă să fie foarte clar ce informație ajunge la model, în ce formă și ce rămâne în infrastructura organizației”, spune Andrei Buze, directorul tehnic (CTO) al Fast Forward Development.

aiUltra este dezvoltată prin Fast Forward Development și acoperă în prezent opt arii: notariat, executare silită, insolvență, urbanism, achiziții publice, juridic, topometrie și evaluări.