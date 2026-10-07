Noua mișcare a patronului Altex, Dan Ostahie, după ce a cumpărat Brico Dépôt. Investiție de milioane euro la Vaslui

Antreprenorul Dan Ostahie, fondatorul magazinelor electro-IT Altex, face următoarea mișcare după preluarea lanțului de magazine de bricolaj Brico Dépôt România și redenumirea acestuia în BRICO. Altex România deschide, la Vaslui, primul magazin BRICO de la integrarea brandului în portofoliul companiei.

Simultan, în cadrul aceluiași proiect comercial, Altex România deschide și al doilea magazin Altex din Vaslui.

Proiectul comercial are o suprafață construită totală de 12.550 mp și reprezintă o investiție de peste 25 milioane EUR, fiind parte din strategia Altex România de dezvoltare a rețelelor BRICO și Altex.

Noul BRICO este construit de la zero și este primul magazin care aduce noul concept și noua identitate vizuală a brandului. Cele două magazine au spații și intrări independente și au o parcare comună. Cele două magazine vor fi inaugurate pe 8 octombrie, pe strada Ștefan cel Mare nr. 22.

„Prin acest proiect aducem pentru prima dată Altex și BRICO împreună, într-o singură destinație pentru casă, în Vaslui. Clienții vor găsi aici, într-un singur loc, tot ce au nevoie pentru proiectele lor – de la materiale de construcții și soluții pentru amenajarea casei și grădinii, până la electrocasnice și tehnologie. Ne dorim să le fim alături pe tot parcursul proiectelor lor, de la inspirație și consultanță până la alegerea soluțiilor potrivite. În același timp, Vaslui marchează un moment important pentru dezvoltarea noastră: este primul magazin BRICO construit de la zero și primul care aduce noul concept al brandului, un reper pentru magazinele pe care le vom dezvolta în viitor” declară Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Proiectul comercial este prevăzut cu panouri fotovoltaice, care contribuie la reducerea consumului de energie și la optimizarea costurilor operaționale. În zona exterioară au fost amenajate 350 de locuri de parcare, precum și 8 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

„Noua identitate BRICO va deveni tot mai vizibilă în următoarele 6 luni, în paralel cu programul de modernizare și investițiile în magazine, tehnologie, sortiment, servicii și dezvoltarea experienței omnichannel”, potrivit comunicatului.

BRICO face parte din Altex România din octombrie 2025, alături de brandurile Altex și Media Galaxy.