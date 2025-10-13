Un antreprenor IT din România își extinde afacerea în Olanda

Un antreprenor IT român și-a deschis o firmă de dezvoltare software în urmă cu 13 ani, iar acum se extinde în Olanda și se află în discuții pentru obținerea de clienți din Turcia și Emiratele Arabe Unite, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Control F5 Software, afacere deschisă de antreprenorul Ștefan Iorgulescu, s-a specializat în dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială în ultimii doi ani și acum vizează o cifră de afaceri de 1 milion EUR în 2025, cu aproximativ 10% mai mult decât în 2024.

Dezvoltatorul software a fost lansat în 2012, iar de atunci și până acum, a lucrat pentru peste 50 de clienți din industrii ca financiar-bancar, consultanță, auto, sănătate, transporturi, turism, telecomunicații, comerț electronic și media.

„Începând cu 2023 ne-am propus să ne extindem în Europa, iar din a doua parte a anului trecut am început să vedem rezultatele acestor eforturi. În prezent avem trei clienți din Olanda și avem discuții în Turcia și Emiratele Arabe. Estimăm că anul acesta clienții din străinătate vor însemna 50% din cifra de afaceri a companiei. Câștigarea de clienți din alte țări durează, dar estimăm că ne vom dezvolta tot mai mult internațional pentru că există o foarte mare deschidere pentru implementarea de soluții bazate pe Inteligență Artificială, un domeniu în care noi ne-am specializat în ultimii doi ani”, a afirmat Ștefan Iorgulescu, fondator și CEO Control F5.

În Olanda, Control F5 Software lucrează cu doi clienți din domeniul conținutului digital și unul din sectorul de soluții pentru showroom. Pe de altă parte, în Turcia sunt discuții pentru un client din domeniul financiar, iar în Emiratele Arabe Unite pentru un client din sectorul geneticii.

Firma românească spune că are o echipă de aproximativ 30 de specialiști care dezvoltă aplicații web & mobile, oferă servicii de dezvoltare MVP, UI / UX Design, Dev Ops, testare software, cercetare & dezvoltare. Printre tehnologiile utilizate cel mai des se numără PHP, Laravel, Node JS, Vue JS, Flutter, Swift, Java și AWS sau DigitalOcean, pentru servicii cloud.

„Anul acesta a fost cu multe oportunități, dar și cu multe provocări: am câștigat clienți și proiecte noi - dezvoltate de la zero sau preluând produse existente, dar ne-am confruntat și cu proiecte amânate sau cu bugete restrânse. A fost un an cu foarte multe schimbări din punct de vedere economic la nivel local, dar și la nivel global în zona de tehnologie, bineînțeles, în special datorită Inteligenței Artificiale. Ultimul trimestru ne așteptăm să continue în același ritm: în România cu o atenție mare în cheltuirea bugetelor la nivel local, dar cu oportunități în special în străinătate, ca rezultat al eforturilor noastre din ultimii doi ani și în special din 2025”, a adăugat Ștefan Iorgulescu.

În România, firma lucrează, printre alții, cu firma de consultanță EY, Investimental, producătorul de mașini Honda și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), organizația care deține site-ul e-rovinieta.ro.