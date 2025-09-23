Această firmă IT românească a menținut intacte salariile nete ale angajaților, după ce Guvernul a eliminat scutirea de impozit

Firma IT bucureșteană Zitec, fondată de Simona și Alexandru Lăpușan, a precizat, marți, că a suportat integral tăierea facilității fiscale, operate de Guvern de la începutul anului 2025, pentru ca angajații săi să rămână cu salariile nete întregi.

„Într-o perioadă marcată de schimbări fiscale și legislative bruște, Zitec a demonstrat un angajament ferm față de echipa sa, fiind printre puținele companii care și-au asumat integral costurile generate de deciziile guvernamentale care au afectat sectorul IT. Mai mult, compania a continuat să investească în inițiative de well-being și training, reafirmându-și angajamentul față de un model organizațional centrat pe oameni” - a subliniat grupul Zitec, într-un comunicat.

Pentru prima jumătate a anului 2025, compania înregistrează o creștere de aproximativ 20% a cifrei de afaceri față de nivelul atins în aceeași perioada a anului 2024.

„Am rămas fermi în fața tuturor provocărilor din ultima perioadă, ghidați de principii clare, precum transparența și angajamentul de a avea un impact pozitiv în businessul clienților noștri și în general în societate. Aceste principii continuă să ne inspire și ne ajută să luăm decizii cu sens. Creșterea accelerată a liniei de business dedicată sectorului financiar, atât din România, cât și pe piețe mature precum SUA și Europa de Vest, demonstrează capacitatea noastră de a inova și de a ne adapta dinamicii globale. În paralel, ne concentrăm pe identificarea și valorificarea oportunităților strategice alături de companii complementare care să susțină viziunea noastră pe termen lung și să consolideze poziția companiei în piețe cheie”, a declarat Alex Lăpușan, CEO & co-fondator Zitec.

Pentru următoarea perioadă, Zitec își propune să mențină relații strânse cu partenerii tehnologici actuali, precum Google și Microsoft, dar și să creeze noi alianțe.

Zitec este un dezvoltator român de soluții software end-to-end și un partener strategic în procesul de transformare digitală pentru organizații din peste 30 de țări.