NVIDIA lansează un nou cip pentru agenți AI personali pe computerele cu Windows

Gigantul în procesoare grafice și AI NVIDIA lansează, împreună cu Microsoft, cipul RTX Spark, care va alimenta primele calculatoare gândite pentru asistenți personali cu inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Noile cipuri oferă 1 petaflop de performanță AI, eficiență energetică de top, tehnologie AI proprietară și grafică full-stack și până la 128 GB de memorie unificată, promite NVIDIA.

Acestea sunt concepute pentru inteligență artificială, creație și jocuri video și sunt destinate pentru laptopuri subțiri și desktop-uri mici, eficiente.

„Timp de patruzeci de ani, ai lansat aplicații. Click. Scris. Cu RTX Spark și Microsoft Windows, întrebi — iar PC-ul face treaba. RTX Spark aduce tot ceea ce NVIDIA a construit — CUDA, RTX, platforma noastră AI — într-un singur supercip. Agenți locali. Modele de frontieră. Fluxuri creative. Jocuri RTX. Toate pe un laptop. Acesta este noul PC. Computerul AI personal”, a declarat Jensen Huang, fondator și CEO al NVIDIA.

RTX Spark include un procesor grafic (GPU) Blackwell RTX cu 6.144 de nuclee CUDA și nuclee Tensor de generația a cincea cu precizie FP4, conectat prin interconectarea cip-la-cip NVLink-C2C la un CPU NVIDIA Grace de înaltă performanță, cu 20 de nuclee.

MediaTek, lider de piață în proiectarea de sisteme-pe-cip bazate pe Arm, a colaborat cu gigantul în semiconductori la designul CPU-ului personalizat, contribuind la eficiența energetică, performanța și conectivitatea de top ale acestuia.

Microsoft a lucrat cu NVIDIA la o platformă Windows robustă și sigură pentru agenți rulați pe dispozitiv. Astfel, s-au dezvoltat noi primitive de securitate, care oferă capabilități de identitate, izolare, politici și securitate end-to-end pentru construirea și rularea nativă a agenților, iar NVIDIA OpenShell oferă capabilități suplimentare de politici, prin care utilizatorul poate defini ce pot și ce nu pot face agenții, capacitatea de a direcționa inteligent interogările către modele locale pe baza politicilor de confidențialitate ale utilizatorului și capacitatea de a masca informațiile personale în interogările trimise către modele cloud.

Acest strat robust de securitate și confidențialitate este adoptat de dezvoltatori de agenți de top, precum Hermes Agent și OpenClaw, în noile lor aplicații Windows. Aceste aplicații noi le vor permite utilizatorilor să acceseze ușor și în siguranță agenți puternici rulați pe dispozitiv, capabili să execute sarcini în aplicații Windows, să raționeze prin fluxuri de lucru între aplicații, să genereze imagini și video, să programeze plug-in-uri și aplicații și să caute semantic în fișiere locale.

Colaborarea dintre Microsoft și NVIDIA va continua cu noi experiențe Windows cu agenți alimentați de „supercip” accesibile din interfața barei de activități Windows.

„Obiectivul nostru este să oferim inteligență nelimitată în fiecare locuință și pe fiecare birou cu Windows. RTX Spark marchează un progres real către această viziune”, a declarat Satya Nadella, președinte și CEO al Microsoft.

Laptopurile RTX Spark vor fi disponibile în dimensiuni de 14 până la 16 inci, pot fi subțiri de până la 14 milimetri, și vor avea carcase din aluminiu cu ecrane OLED.

În același timp, desktopurile RTX Spark mici și ultraeficiente sunt construite pentru agenți, sarcini creative, gaming și productivitate zilnică. Marii producători de hardware se aliniază în jurul RTX Spark, multe designuri fiind deja în dezvoltare, spune NVIDIA.

Laptopurile și desktopurile compacte vor fi disponibile în această toamnă de la producători ca ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface și MSI, urmând modele de la Acer și GIGABYTE.