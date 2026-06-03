Microsoft lansează primul model lingvistic cu raționament

Cu mare întârziere faţă de competiţie, Microsoft a reuşit să-şi facă propriul model lingvistic cu raţionament, pe care-l numeşte MAI-Thinking-1, potrivit News.ro.

După ce anul trecut şi-a lansat primele modele lingvistice, cu scopul de a-şi obţine independenţa de OpenAI, Microsoft are acum şi un model cu raţionament, aşa cum rivalii Google, Anthropic, OpenAI şi alţii au lansat deja de mai bine de un an.

Conform companiei, MAI-Thinking-1 este un model de dimensiune medie, care performează la nivelul celor mai performante modele actuale la cele mai importante teste sintetice care privesc programarea.

Fără să intre în detalii, semn că încă mai are de lucru, Microsoft mai spune şi că noul său model a fost construit de la zero, cu „date curate”, adică nu a „trişat” distilând modelele concurente.

MAI-Thinking-1 este vârful de gamă al unei serii de şapte noi modele pe care compania le-a menţionat în cadrul ediţiei din acest an a evenimentului Build, dedicat dezvoltatorilor.

Noua serie include MAI-Image 2.5 (şi versiunea Flash a acestuia), care generează şi editează imagini, MAI-Transcribe-1.5 pentru transcrierea vorbirii, MAI-Voice-2 (şi versiunea Flash a acestuia) pentru voce şi MAI-Code-1-Flash pentru programare.

Deşi întârziată, după ce s-a bazat pe modelele dezvoltate de OpenAI până acum, Microsoft speră ca eforturile în domeniu să o ajute să concureze cu liderii actuali ai pieţei.