Președinta European Research Council, Maria Leptin, invitată la un eveniment dedicat cercetării științifice, la Politehnica București

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București găzduiește un eveniment internațional dedicat dezvoltării cercetării fundamentale și consolidării participării României la programele europene de finanțare a excelenței științifice, la care va lua parte și Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Evenimentul „Boosting Frontier Research in Romania” va avea loc pe 11 iunie 2026, între orele 15:00 și 18:00, în Amfiteatrul „Radu Voinea” din clădirea Rectoratului POLITEHNICA București. Evenimentul va fi transmis și online, oferind acces comunității academice și de cercetare din întreaga țară.

Participarea este gratuită, iar programul complet și formularul de înscriere sunt disponibile AICI.

Invitatul de onoare al evenimentului este Maria Leptin, una dintre cele mai influente personalități ale cercetării europene și președinta ERC, instituția care finanțează cele mai ambițioase proiecte de cercetare fundamentală din Europa, dintre care cinci au câștigat premiul Nobel. Alături de rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, și de ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, Prof. Leptin va dezbate perspectivele țării noastre în domeniul cercetării.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai ERC, cercetători de prestigiu, beneficiari ai granturilor ERC și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare din România, într-un dialog despre oportunitățile de finanțare, provocările cercetării de frontieră și modalitățile prin care România poate crește participarea la competițiile europene de excelență.

În contextul în care cercetarea și inovarea reprezintă factori esențiali pentru competitivitatea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere, întâlnirea își propune să stimuleze colaborarea dintre comunitatea științifică românească și instituțiile europene care susțin performanța academică la cel mai înalt nivel.

„Boosting Frontier Research in Romania” oferă participanților oportunitatea de a afla direct de la reprezentanții ERC care sunt direcțiile strategice ale cercetării europene, care sunt criteriile de succes în competițiile ERC și cum pot fi dezvoltate ecosisteme academice capabile să genereze cercetare cu impact global.