Google lansează noi opțiuni pentru site-uri în relația cu AI Overviews și Modul AI din Căutare

Gigantul american Google va pune la dispoziția administratorilor de site-uri noi opțiuni de administrare a modului în care conținutul și link-urile lor vor apărea în instrumentele/funcționalitățile de inteligență artificială generativă, potrivit unui anunț transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În primă fază, noile instrumente vor fi disponibile în Marea Britanie, pentru o serie de website-uri selectate, în vederea unor testări amănunțite înainte de extinderea la nivel global.

Noile opțiuni de control asupra utilizării conținutului și linkurilor de către AI-ul generativ vor fi disponibile în Search Console.

Administratorii pot opta ca site-ul și informațiile să fie sau nu sursă pentru instrumentele Căutare Google cu AI generativ (AI Mode/AI Overview) și, corespunzător, dacă să fie afișate cu link în răspunsurile oferite de acestea. Aceste opțiuni nu vor influența indicatorii pentru rezultatele căutării în afara acestor funcții generative AI de Căutare.

Site-urile care aleg să nu ofere informații nu vor primi trafic și impresii prin instrumentele Google de AI Generativ (precum AI Mode și AI Overviews). Aceste impresii sunt un indicator nou pe care Google îl introduce în Search Console, alături de informații despre ce pagini apar în răspunsurile generate de AI și în ce țări sunt afișate.

Mai multe detalii despre schimbări sunt disponibile AICI.