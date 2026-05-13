[P] Fonduri europene pentru digitalizare în 2026: ce poate include un IMM în proiect (și unde se încadrează aplicația de semnare la distanță eSemneaza.ro)

Anul 2026 aduce pentru IMM-urile din România unul dintre cele mai aglomerate calendare de finanțare europeană din ultimii ani. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un calendar estimativ care, în versiunea actualizată din mai 2026, cuprinde 226 de apeluri de proiecte cu o valoare totală de peste 4,8 miliarde euro, din care circa 3,6 miliarde euro reprezintă finanțare europeană prin Politica de Coeziune 2021–2027. O parte semnificativă a acestor bani se îndreaptă către digitalizarea firmelor mici și mijlocii — fie direct, prin granturi de investiții, fie indirect, prin servicii de consultanță și transformare digitală.

Dacă ești antreprenor, director financiar sau responsabil de digitalizare într-un IMM, articolul de față îți oferă o hartă a programelor active sau care urmează să se deschidă în 2026, criteriile generale de eligibilitate și — punctual — modul în care o soluție de semnătură electronică se încadrează în categoriile de cheltuieli acceptate.

De ce 2026 e un an critic pentru digitalizarea IMM-urilor

Primul motiv ține de Planul Național de Redresare și Reziliență, care intră în linie dreaptă. Pentru granturile de digitalizare IMM (Componenta 9, Investiția 3.1), termenul de implementare a proiectelor a fost prelungit, prin Ordinul MIPE nr. 607 din 28 aprilie 2026, până la 30 iunie 2026. Cei aproximativ 4.500 de beneficiari aflați în implementare au, deci, câteva săptămâni pentru a finaliza achizițiile, recepțiile și documentele justificative. Plata efectivă a ajutorului poate continua și după acest termen, conform schemei de minimis, dar nicio cheltuială făcută după 30 iunie 2026 nu mai este eligibilă.

Al doilea motiv este Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, care pregătește un apel dedicat transformării digitale avansate a IMM-urilor (Acțiunea 1.7), cu granturi între 25.000 și 200.000 de euro. Apelul a fost amânat succesiv, iar conform calendarului orientativ actualizat ar urma să se deschidă în septembrie 2026, cu un buget total de aproximativ 25 milioane de euro. Programe similare există și în celelalte regiuni — Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia — fiecare cu propriul calendar și propriile particularități.

Al treilea motiv este schema dedicată Hub-urilor Europene de Inovare Digitală, care a fost extinsă în martie 2026 și acoperă acum și întreprinderile cu capitalizare medie, nu doar IMM-urile clasice.

Ce poate finanța un IMM prin aceste programe

Înainte de a intra în detalii pe fiecare program, merită o privire de ansamblu asupra tipurilor de cheltuieli care apar consistent în categoriile eligibile. În primul rând, echipamente și active corporale IT: servere, stații, echipamente de rețea, dispozitive mobile, scannere și periferice. Apoi soluții software și licențe, inclusiv aplicații de tip ERP, CRM, RPA, BI, DMS, WMS, instrumente de inteligență artificială și IoT, semnătură electronică și platforme de management documentar.

Lista continuă cu servicii de implementare, configurare, integrare și testare a soluțiilor digitale, soluții de securitate cibernetică și protecția datelor, formarea angajaților în utilizarea noilor tehnologii, plus consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și auditul de maturitate digitală. Cu alte cuvinte, lista este suficient de largă încât un proiect bine construit să acopere întregul flux de digitalizare al unei firme — de la infrastructură, la aplicații, până la securitate și fluxuri de lucru fără hârtie.

PNRR — Digitalizarea IMM-urilor (granturi de 20.000 – 100.000 de euro)

Schema este, tehnic vorbind, în etapă de implementare finală — apelurile noi de înscriere s-au închis, dar firmele cu contracte semnate continuă să cheltuiască și să deconteze. Termenul-limită pentru implementarea proiectelor este 30 iunie 2026, conform ultimei modificări (Ordinul MIPE 607/2026). După această dată, niciun cost nu mai este eligibil pentru decontare.

Dacă firma ta este într-un proiect PNRR activ și mai ai cheltuieli de făcut, prioritatea este să închizi categoriile de software și servicii înainte de finalul perioadei de implementare. Aici intră direct licențele anuale de semnătură electronică, integrările cu sisteme existente precum ERP, CRM sau HR, serviciile de configurare și interfețele de programare pentru automatizarea fluxurilor de semnare. Sunt cheltuieli eligibile clasice, ușor de justificat și rapid de implementat — un avantaj important când termenele se strâng. Pentru beneficiarii care au nevoie de timp suplimentar peste perioada inițial contractată, prelungirea până la 30 iunie 2026 se obține printr-o notificare în platforma PNRR, transmisă înainte de expirarea perioadei curente.

Programul Regional București-Ilfov — Apel 1.7 „Transformare digitală avansată a IMM-urilor”

Granturile sunt cuprinse între 25.000 și 200.000 de euro pe proiect, cu o cofinanțare proprie de minimum 10%. Apelul este destinat firmelor din București și Ilfov care vor să adopte tehnologii avansate — TIC, ERP, CRM, RPA, IoT, inteligență artificială — cu o regulă esențială: activitățile de digitalizare avansată trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru un IMM care vrea să elimine hârtia din fluxurile administrative, comerciale și de HR, un proiect 1.7 poate include o platformă internă de management documentar, integrarea cu un ERP sau CRM existent, o soluție de semnătură electronică cu interfață de programare conectată la fluxurile interne, module de automatizare pentru contracte, oferte, acorduri de confidențialitate, decizii ale adunării generale a acționarilor și documente de resurse umane, precum și un audit de securitate cibernetică și măsuri de conformitate cu regulamentul european privind identificarea electronică.

Conform celui mai recent calendar orientativ (mai 2026), apelul ar urma să se deschidă în septembrie 2026, după ce a fost amânat succesiv în 2025. Ghidul solicitantului final și termenele exacte de înscriere vor fi publicate de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management. Pregătirea documentației — audit de maturitate digitală, plan de digitalizare, oferte tehnice de la furnizori — poate începe oricând și e recomandat să fie demarată cu câteva luni înainte de deschiderea oficială.

Programele regionale din restul țării

Fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare are propriul Program Regional 2021-2027 cu apeluri dedicate digitalizării IMM-urilor. Regiunea Centru, de exemplu, are în pregătire un apel pentru firme non-IT din cele șase județe ale regiunii, cu granturi de 15.000 – 200.000 de euro pentru investiții în inteligență artificială, realitate virtuală și alte tehnologii pentru digitalizarea activității.

Logica este similară de la o regiune la alta: cheltuielile de bază trebuie să fie direct legate de digitalizare, iar activitățile conexe (consultanță, formare, marketing) sunt acceptate doar ca proporție minoritară din buget. Înainte de depunere, verifică cu atenție lista codurilor CAEN eligibile pentru regiunea ta — există diferențe semnificative.

Digitalizare prin Hub-urile Europene de Inovare Digitală (PoCIDIF, Acțiunea 2.4)

Această schemă funcționează altfel decât celelalte: nu primești bani pentru achiziții, ci acces gratuit sau subvenționat la servicii de consultanță, testare și formare livrate de un Hub European de Inovare Digitală acreditat. Plata ajutoarelor poate continua până la finalul anului 2029, iar intensitatea finanțării poate ajunge până la 100% din costurile eligibile pentru serviciile de consultanță.

Hub-urile oferă patru categorii principale de servicii: testare înainte de investiție (Test Before Invest), consultanță în domeniul inovării, formare profesională și sprijin pentru găsirea de investitori. Pentru o firmă care nu este sigură de unde să înceapă digitalizarea, această rută este complementară granturilor — întâi clarifici strategia, apoi aplici pentru investiție.

În România sunt mai multe astfel de hub-uri acreditate, fiecare cu specializare geografică sau sectorială. Site-ul oficial al programului oferă lista completă și formularul de contact.

Unde se încadrează semnătura electronică

În toate programele de mai sus, semnătura electronică apare ca instrument eligibil în mai multe categorii de cheltuieli simultan. Pe linia de software și licențe, abonamentul lunar sau anual la o platformă de semnătură electronică precum eSemneaza.ro se decontează direct ca licență software. Pe linia de servicii de implementare intră costul integrării cu sisteme interne (ERP, CRM, HR, contabilitate) prin interfețe de programare. Serviciile de configurare acoperă setarea șabloanelor, ordinea fluxurilor de semnare, autentificarea prin cod unic transmis prin SMS sau aplicație mobilă și integrarea cu directorul de utilizatori al firmei. Iar pe linia de securitate cibernetică, sigilarea documentelor în standard PAdES, jurnalul de audit și autentificarea cu doi factori contribuie direct la indicatorii de conformitate cu standardele europene.

Aspectul important pentru un proiect de finanțare nu este doar costul soluției, ci impactul măsurabil: câte documente sunt procesate electronic anual, câte ore se economisesc, ce procent din procesele administrative trec la zero hârtie. Sunt indicatori pe care evaluatorii îi caută explicit în grila de punctaj.

Regulamentul european privind identificarea electronică și serviciile de încredere — cunoscut ca eIDAS — se aplică direct în România încă din 2016, iar Legea nr. 214/2024 — publicată în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2024 și intrată în vigoare la 8 octombrie 2024 — a înlocuit cadrul legislativ anterior (Legea 455/2001) și a clarificat regimul juridic național al semnăturii electronice. Concret, documentele semnate cu o soluție conformă au recunoaștere juridică, cu observația că efectele juridice diferă în funcție de nivelul tehnic al semnăturii — simplă, avansată sau calificată. Nivelul ales trebuie să fie adecvat tipului de document și acceptat de părți; pentru o parte limitată de acte (de exemplu cele cu valoare autentică sau acte notariale electronice) este obligatorie semnătura electronică calificată.

Cum te pregătești pentru un apel

Indiferent de programul vizat, există un set de pași care economisesc timp și măresc șansele de aprobare. Primul este auditul de maturitate digitală, care este, în multe apeluri, o cerință obligatorie. Documentează nivelul actual de digitalizare al firmei — câte procese sunt digitale, câte sunt pe hârtie, ce sisteme folosești, ce volum de documente generezi lunar. Acest audit devine fundația cererii de finanțare.

Al doilea pas este un plan de digitalizare coerent. Evaluatorii caută proiecte care formează un sistem, nu o listă de cumpărături disparată. Dacă achiziționezi o platformă de semnătură electronică, trebuie să fie clar cum se conectează cu restul fluxurilor — cu CRM-ul pentru contracte de vânzare, cu HR-ul pentru documentele de personal, cu departamentul financiar pentru facturi și note interne.

Al treilea pas ține de cofinanțarea clară. Pentru apelurile cu cofinanțare minimă de 10%, planificarea fluxului de numerar este esențială. Multe firme câștigă proiecte pe care apoi nu le pot susține din cauza lipsei de lichiditate pentru cheltuielile neeligibile (TVA, taxe, comisioane).

Al patrulea pas este pregătirea documentației tehnice de la furnizori. Cere de la furnizorii de software fișe tehnice, descrieri funcționale, oferte ferme și confirmări de conformitate cu standardele europene. Sunt documente pe care evaluatorul le va solicita la verificarea conformității proiectului.

Ultimul pas ține de termene reale, nu optimiste. Implementarea unei platforme de digitalizare durează între 1 și 6 luni, în funcție de complexitate. Construiește un calendar realist, cu marje pentru întârzieri tipice — proceduri de achiziții, integrări cu sisteme vechi, formarea echipei.

Pe scurt

Anul 2026 oferă oportunități reale pentru IMM-urile care vor să digitalizeze fluxurile de documente, dar fereastra de aplicare este aglomerată și termenele sunt strânse. O strategie sănătoasă combină mai multe instrumente: granturi regionale pentru investiții, servicii prin Hub-urile Europene de Inovare Digitală pentru consultanță și plan tehnologic, plus integrarea progresivă a soluțiilor software pe măsură ce fluxurile interne se maturizează.

Semnătura electronică este, în acest context, unul dintre cele mai accesibile și mai bine documentate puncte de start: cost previzibil, implementare rapidă, impact măsurabil pe indicatorii de digitalizare și conformitate juridică deplină în baza regulamentului european privind identificarea electronică.

Informațiile din acest articol au caracter orientativ și reflectă stadiul programelor și calendarului MIPE la data de mai 2026. Calendarele și ghidurile solicitantului sunt actualizate periodic, iar termenele și condițiile pot fi modificate. Înainte de depunerea unei cereri de finanțare, verifică ghidul solicitantului în versiunea aprobată oficial pentru apelul vizat, publicat pe site-urile MIPE, ADR și OIPSI.